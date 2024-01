Come i golfisti hanno abbracciato l'allenamento fitness e "imparato ad amare" la palestra

Anderson, un allenatore di prestazioni con 27 anni di esperienza, stava guidando il tre volte vincitore di un major attraverso una serie di esercizi per un servizio fotografico nel 2014 quando ha visto qualcosa scattare.

I due stavano usando un TRX "rip trainer", una corda di resistenza e una barra ponderata progettata per simulare l'azione di uno swing di golf.

"Lui ha detto: 'Oh, mi piace come ci si sente'", ricorda Anderson. "Ci sono foto e immagini di quel servizio fotografico e lo si può vedere in questa posizione fantastica".

Anderson allena golfisti dilettanti e professionisti dal 2004 e, in questo periodo, ha potuto constatare come il condizionamento della forma fisica possa contribuire ad affinare il gioco di un giocatore, anche se ciò significa modificare lo swing di un vincitore di un major con un unico consiglio.

"Per i giocatori d'élite, si tratta sempre di una piccola pepita, di una piccola sensazione, di una piccola cosa che sono in grado di mettere insieme", dice Anderson alla CNN Sport.

"Quando inizi a essere in grado di sfruttare l'atletismo che già possiedi e di utilizzarlo a tuo vantaggio sul campo da golf... ottieni risultati consistenti".

Anderson allena atleti in diverse discipline, tra cui il football americano, il baseball e il fitness in generale, ma è nel golf che ha visto il più grande cambiamento di mentalità nei confronti del condizionamento.

Nel PGA Tour di oggi, la maggior parte dei giocatori è magra, muscolosa e atletica, e si trova a proprio agio sia in palestra che sul campo da golf.

"Credo di aver imparato ad amarla (la palestra)", ha dichiarato il numero 7 del mondo Rory McIlroy in un'intervista a Coach Mag. "All'inizio la odi, ti chiedi: "Devo proprio farlo?", ma quando inizi a vedere i risultati e a diventare più forte ... Credo che sia da lì che nasce il piacere".

Lo stesso atteggiamento si riscontra nel gioco femminile. La star dell'LPGA Tour Lexi Thompson ha dichiarato alla CNN nel 2017 di essere "dipendente" dall'allenamento, cosa che ha detto ha creato "cambiamenti drammatici nella mia distanza di swing nel golf".

Anderson, che si definisce "un nerd completo" quando si tratta della biomeccanica dello swing del golf, ha osservato da vicino come il fitness sia diventato una componente cruciale del gioco moderno.

"Vent'anni fa, un addestratore di teste di carne come me che cercava di parlare dello swing del golf era un tabù", dice, aggiungendo che il condizionamento fisico era visto in precedenza come "niente di che - un ragazzo poteva avere un corpo da papà o un po' di pancia".

Oggi, invece, si trova a lavorare a stretto contatto con i golfisti per migliorare gli aspetti fisici del loro gioco: stabilità, mobilità, coordinazione, velocità ed esplosività.

"Lo swing del golf è uno dei movimenti più violenti e atletici del mondo dello sport... stare in piedi e muoversi il più velocemente possibile", spiega Anderson.

Più che aiutare i giocatori a diventare più forti, Anderson pone l'accento sulla durata e sulla capacità di resistere ai rigori dello swing con la mazza da golf più volte.

A tal fine, utilizza esercizi come il TRX (un attrezzo per l'allenamento in sospensione che utilizza il peso del corpo per aumentare la forza, l'equilibrio e la stabilità del nucleo), routine di squat e affondi, serie di plank, ripetizioni di deadlift e serie di sprint e salti.

Anderson ritiene che un background sportivo vario sia un vantaggio per i golfisti.

Cita il campione degli US Open 2019 ed ex giocatore di basket universitario Gary Woodland, il due volte vincitore di un major Dustin Johnson - "potrebbe schiacciare un pallone da basket in questo momento", dice Anderson - e il vincitore del Masters 2017 e appassionato di calcio Sergio Garcia.

"Quello che ho scoperto è che i concorrenti sul campo da golf hanno un vantaggio competitivo se hanno praticato sport di squadra o individuali che richiedono tutti questi aspetti di atletismo, velocità, agilità, reazione", continua Anderson.

"Diversi tipi di situazioni di pressione che si sperimentano nello sport in generale... Queste sono le caratteristiche mondiali che attraversano tutti questi sport e, dal punto di vista della competizione, si possono davvero sfruttare sul campo da golf".

Gli allenamenti di Woods

Il rapporto del golf con l'allenamento non è un fenomeno esclusivo degli ultimi due o tre decenni. Gary Player, nove volte vincitore di major che si allena ancora regolarmente fino a 80 anni, ha spesso esaltato i vantaggi dell'esercizio fisico e di uno stile di vita sano.

Ma è a Tiger Woods che viene spesso attribuito il merito di aver rivoluzionato l'atteggiamento dello sport nei confronti della palestra.

All'età di 24 anni, Woods ha raccontato che la sua routine quotidiana prevedeva una corsa di quattro miglia, un allenamento di sollevamento pesi, diverse ore di allenamento con le palline e il putting, un'altra corsa di quattro miglia e poi una serata a giocare a basket o a tennis, se ne aveva voglia.

"Il lavoro che svolgeva lo rendeva un grande giocatore", dice Anderson.

"Se guardiamo ai giorni nostri, molti dei giovani giocatori atletici e molto bravi che sono là fuori, Tiger era il loro idolo.

"Quando volevano sapere cosa significava avere successo sul campo da golf, guardavano a qualcuno come Tiger: devi essere veloce, atletico, potente ed equilibrato. E hanno adottato questa mentalità".

L'"approccio scientifico" di DeChambeau

Uno degli approcci più sorprendenti al condizionamento fisico nel golf di oggi è stato quello di Bryson DeChambeau, campione degli US Open 2020 ed ex numero 1 del mondo, che ha messo su 40 chili durante la pandemia Covid-19.

Un approccio che ha dato i suoi frutti al ritorno dei tornei, con DeChambeau che ha registrato quattro piazzamenti tra i primi dieci nel giugno e luglio del 2020.

"È un po' emozionante per me, perché ho fatto qualcosa di diverso; ho cambiato il mio corpo, ho cambiato la mia mentalità di gioco e sono stato in grado di ottenere una vittoria giocando uno stile di golf completamente diverso", ha detto ai giornalisti dopo aver vinto il Rocket Mortgage Classic di quell'anno.

Ma Anderson non crede che il progetto di DeChambeau - che prevedeva l'aumento dei muscoli per spingere la palla a grandi distanze - cambierà il golf in futuro. A suo avviso, la finestra di opportunità offerta dalla pandemia rende DeChambeau una "anomalia".

"Ciò che lo ha aiutato davvero a fare questo è che ha uno swing a un piano", aggiunge Anderson.

"Tutti i suoi ferri sono della stessa lunghezza e tutto questo genere di cose. Ha un approccio molto cerebrale, analitico e scientifico al gioco. Riesce a mantenere tutto sullo stesso piano e a scendere con più potenza e velocità".

DeChambeau è attualmente assente dal PGA Tour dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura dell'osso della mano sinistra.

Ciò significa che non potrà partecipare al prossimo PGA Championship al Southern Hills Country Club di Tulsa, in Oklahoma, dove il neo-campione del Masters Scottie Scheffler, il numero 2 del mondo Jon Rahm e il quattro volte vincitore di un major McIlroy saranno tra i favoriti.

Per quanto riguarda Spieth, con cui Anderson ha collaborato in diverse occasioni grazie a uno sponsor comune, l'americano potrebbe entrare a far parte di una cerchia d'élite completando un grande slam in carriera al PGA Championship.

Senza dubbio spera in un altro momento di illuminazione mentre cerca di vincere il suo primo titolo major in cinque anni.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com