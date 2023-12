Come gli ideali utopici dell'Unione Sovietica si sono trasformati in un incubo architettonico

Nel Regno Unito, ad esempio, gli edifici vengono abitualmente definiti "sovietici" se sono ripetitivi e utilizzano il cemento armato. Nel frattempo, in URSS belle città storiche come Tallinn erano circondate da quelli che oggi sono "musei del maltrattamento del proletariato" (come ha detto recentemente lo storico Norman Davies); ed è probabilmente a questi blocchi, visti sulla strada dall'aeroporto verso una vacanza a Praga, Cracovia o Riga, che ci si riferisce quando si parla di "commieblocchi".

Non c'è nulla che possa screditare l'intero progetto di costruzione di una società collettiva non capitalista più di questi monoliti senza caratteristiche che si estendono per chilometri in ogni direzione, e il loro contrasto con i centri irregolari e pittoreschi lasciati in eredità dai borghesi feudali o con le grandi prospettive classiche della città borghese.

È questo, si dice, ciò da cui la gente stava fuggendo quando ha abbattuto il Muro di Berlino.

È ironico che queste strutture "disumane", a malapena riconoscibili come "architettura", siano di solito il risultato di quella che è stata una delle politiche più umane dell'impero sovietico: la fornitura di alloggi dignitosi con sussidi tali da renderli praticamente gratuiti, i cui affitti erano solitamente fissati tra il 3 e il 5% del reddito.

Le case popolari iniziarono a essere costruite in massa nella seconda metà degli anni Cinquanta. Riformatori come [il premier dell'Unione Sovietica Nikita] Kruscev promisero che avrebbero creato - per la prima volta in quasi tutte le città - alloggi dignitosi per tutti i lavoratori, dove non avrebbero dovuto condividere stanze o appartamenti con altre famiglie, dove avrebbero avuto riscaldamento centralizzato, elettricità, acqua calda e altre comodità allora insolite.

Bisognava farlo, e in fretta, perché la guerra e la rivoluzione industriale avevano causato una massiccia sovrappopolazione urbana.

Come avrebbero saputo dal Capitale di Karl Marx o dalla Condizione della classe operaia in Inghilterra di Friedrich Engels, la prima rivoluzione industriale aveva portato a condizioni abitative terribili, con centinaia di migliaia di persone stipate in cantine e cortili. I due promisero di utilizzare proprio le forze industriali che avevano creato questo stato di cose per fornire una soluzione: alloggi prodotti in serie, realizzati in fabbrica proprio come le automobili o qualsiasi altra cosa.

Negli anni '70, in URSS si costruivano più abitazioni in fabbrica che in qualsiasi altra parte del mondo.

Cosa è andato storto?

I progetti appaiono sempre magnifici dal plastico e superbi dall'alto: lì i disegni dei blocchi sono chiari, il parco e i laghi sembrano davvero verdeggianti - immagini astratte del lusso moderno.

Ma il terreno, almeno nella visione convenzionale, è illeggibile. Al contrario, i blocchi sono circondati da sterpaglie, senza uno spazio pubblico praticabile o una coerenza.

È così che spesso sono stati visti anche i quartieri popolari dell'Occidente: un'imposizione dall'alto da parte di architetti e pianificatori sugli ignari lavoratori e contadini, che hanno perso il loro bambino (la vita comunitaria in un luogo con un'identità distintiva) con l'acqua (sicuramente innegabilmente sporca) del bagno.

Per saperne di più, leggete inLandscapesof Communism: A History through Buildings, in uscita in questi giorni.

