- Come essere sicuri in piscina all'aperto

Andreas Gaedicke, 53 anni, è un "bagnino" e il secondo presidente dell'associazione federale di Schleswig-Holstein e Hamburg e.V. Nei giorni caldi, circa 1000 ospiti affollano la sua piscina all'aperto. Poi, bambini e adulti si accalcano nelle piscine, sulla scivolo, nell'area di arrampicata in acqua e nell'area giochi. In tre minuti, dice Gaedicke, lui e la sua squadra devono essere in grado di ispezionare l'intera area per eventuali incidenti in piscina. Perché: "Dopo tre minuti senza ossigeno, il cervello inizia a morire."

Ecco i suoi consigli più importanti per una visita sicura alla piscina all'aperto:

"Non perdere mai di vista i tuoi figli. Alcune piscine proibiscono ai genitori che costantemente guardano i loro iPad o smartphone. Questo è diventato davvero un grande problema. I genitori hanno il dovere di sorveglianza! Solo pochi giorni fa, un bambino di cinque anni è quasi annegato qui. Aveva saltato dal trampolino di un metro, senza braccioli, e non sapeva nuotare. I bambini in situazioni del genere non possono riportare la faccia sopra l'acqua e chiedere aiuto. Affogano in silenzio. Lo dobbiamo al pensiero veloce di due teenager che il bambino è stato tenuto a galla e salvato."

"Non delegare la responsabilità ai fratelli maggiori."

"Lascia a casa l'iPad."

"Applica la crema solare. È meglio farlo prima di arrivare alla piscina all'aperto. La crema solare ha bisogno di tempo per assorbire. Altrimenti, la protezione si lava via e inquina l'acqua della piscina."

"Prova una visita alla piscina all'aperto in giorni nuvolosi e caldi. Le piscine sono meno affollate allora e non devi preoccuparti delle scottature."

Importante alla piscina all'aperto: "Non lamentarti se l'acqua è troppo fredda"

"Per favore, non portare bottiglie di vetro. Se si rompono, minuscoli frammenti possono finire sull'erba o nelle fessure tra le lastre. Abbiamo difficoltà a raccoglierli dal terreno bagnato. Diventa ancora più pericoloso se i frammenti bianchi finiscono nella piscina, poiché sono a malapena visibili."

"Non lamentarti se trovi l'acqua troppo fredda. La sensazione di freddo è dovuta alla differenza tra la temperatura della superficie della pelle e la temperatura dell'acqua. Se ti godi il sole per 30 minuti, la temperatura della superficie della pelle può raggiungere i 60 gradi. Se poi salti in acqua a 23 gradi, la differenza è di 37 gradi, che sentirai come uno shock freddo."

"L'elettricità e il calore sono preziosi. Una piscina all'aperto vicino utilizza l'energia di una centrale biogas locale per riscaldarsi. Questo è economico e consente ai colleghi di offrire una temperatura dell'acqua di 28 gradi ai loro ospiti. Forse ci sono anche piscine simili vicino a te."

"Hai applicato veramente la crema solare?"

"Le foto memorabili della piscina all'aperto sono fantastiche. Ma non pubblicarle sui social network o su WhatsApp. Altri bagnanti potrebbero essere visibili in esse. Hanno il diritto alla privacy. La fotografia è ora proibita in molte piscine."

"Le patatine fanno parte dell'esperienza della piscina all'aperto. Ma fai una pausa dopo averle mangiate prima di rituffarti in piscina. E getta il vassoio nel cestino della spazzatura, non per terra."

"Anche se lo trovi fastidioso: Segui le istruzioni dei colleghi. È casa nostra, le nostre regole."

