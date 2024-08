- Come diventare un viaggiatore migliore: linee guida e consigli

Turisti con un talento particolare per creare problemi lontano da casa. Gli studiosi Ismail Shaheer e Neil Carr hanno analizzato 2,088 commenti su Reddit per identificare i comportamenti dei turisti che irritano di più i locali. Tra i maggiori colpevoli ci sono i "visitatori irrispettosi" che non mostrano alcun rispetto per i siti culturali come chiese o moschee. Ad esempio, alcuni turisti trovano divertente scattare foto a Ground Zero a New York, un sito che ha un profondo significato emotivo a causa degli attentati dell'11 settembre.

Simili ai "visitatori irrispettosi" ci sono i "fanatici della foto" che ignorano le linee guida sulla sicurezza, causano danni all'ambiente o al patrimonio culturale o si comportano in modo inappropriato. Scattare selfie al Memoriale dell'Olocausto a Berlino è solo un esempio di questo comportamento. I locali si lamentano anche quando i turisti ignorano i cartelli di avvertimento e si mettono in pericolo.

I "festicciatori" e i "disturbatori" sono un altro gruppo che i locali detestano. Questi turisti fanno chiasso nei parchi o interrompono le cerimonie religiose arrivando in ritardo o andando via presto. I "litterbugs" e i "urinatori pubblici" non sono molto popolari. Dopotutto, essere in vacanza non significa dimenticare le buone maniere.

Diventare un turista rispettoso

Un po' di ricerca può evitare molti errori. Justin Francis, co-fondatore della piattaforma di viaggio "Responsible Travel", consiglia di utilizzare una guida per evitare le aree affollate e trovare posti nascosti.

Il dottor Peter Robinson, direttore del Centro per la Gestione del Turismo e dell'Ospitalità presso l'Università di Leeds Beckett, suggerisce di imparare la lingua locale prima di viaggiare per mostrare rispetto ai locali.

Il modo migliore per immergersi nella cultura locale è attraverso il cibo. Francis consiglia di cercare ristoranti locali, visitare i mercati o addirittura iscriversi a corsi di cucina.

Evitare il turismo di massa

I luoghi popolari tendono ad attrarre molti turisti, portando a un'eccessiva affollamento. Le città come Barcellona stanno prendendo misure per combattere questo problema, eliminando gli affitti vacanza entro il 2028. Ma non sono solo i luoghi popolari che possono agire - anche i turisti possono aiutare.

Invece di seguire sempre il percorso battuto, Francis suggerisce di esplorare paesi, città e attrazioni meno conosciuti. Esplorare il proprio paese può anche essere un'opzione economica ed ecologica.

Il momento del viaggio può fare una grande differenza. Chi non ha figli a scuola dovrebbe evitare la stagione alta. Gli orari e i giorni di punta alle attrazioni turistiche dovrebbero anche essere considerati per evitare i punti caldi e ridurre lo stress per entrambi i turisti e i locali.

Il dottor Robinson avverte anche contro il "turismo dell'ultimo minuto", in cui le persone accorrono a vedere luoghi come le barriere coralline e i ghiacciai a causa del cambiamento climatico. Tuttavia, questi luoghi non sono attrezzati per gestire tali grandi numeri di visitatori.

Anche durante il viaggio stesso, è importante considerare l'ambiente. Le emissioni di CO2 del settore turistico rappresentano il 22% di tutte le modalità di trasporto. L'Organizzazione Mondiale del Turismo prevede un aumento del 45% delle emissioni di CO2 legate ai trasporti nel settore turistico tra il 2016 e il 2030. Per ridurre questo impatto, i treni e gli autobus a lunga distanza sono spesso un'alternativa migliore agli aerei o alle navi da crociera.

Despite the advent of digital platforms like Reddit, it's important for travelers to use such resources responsibly. For instance, utilizing Reddit forums to get local tips and insights can be beneficial, but avoiding spreading misinformation or contributing to negative stereotypes is crucial.

Additionally, just as shown in studies analyzing Reddit comments, understanding and respecting the local culture is key to having a positive travel experience. This includes respecting historical and cultural sites, adhering to safety guidelines, and showing consideration for the environment.

