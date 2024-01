Come Christian Eriksen è tornato a giocare a calcio dopo un arresto cardiaco in campo

Il centrocampista danese ha ricevuto un trattamento salvavita durante la partita del suo Paese contro la Finlandia nel giugno 2021, venendo infine rianimato e portato in ospedale.

I giocatori in campo, quelli all'interno dello stadio e i tifosi di tutto il mondo hanno trattenuto il fiato quando i compagni di squadra di Eriksen si sono uniti per nascondere la sua lotta per la sopravvivenza.

Sono state scene simili a quelle di lunedì sera, quando il giocatore dei Buffalo Bills Damar Hamlin è collassato in campo.

Come Eriksen, anche Hamlin ha subito un arresto cardiaco. Secondo i Bills, il battito cardiaco è stato ripristinato sul campo e il 24enne rimane in "condizioni critiche" in un ospedale di Cincinnati.

Gli allenatori dei Buffalo Bills hanno raggiunto Hamlin entro 10 secondi dal collasso, come i medici della squadra che avevano salvato la vita a Eriksen.

"Beh, cosa dovrei dire? Non c'era più", ha detto all'epoca il medico della squadra danese Morten Boesen.

"Abbiamo fatto la rianimazione cardiaca ed era un arresto cardiaco. Quanto eravamo vicini? Non lo so".

In seguito Eriksen è stato dotato di un dispositivo ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator), un tipo di pacemaker destinato a prevenire gli arresti cardiaci fatali scaricando una scossa per ripristinare il ritmo cardiaco regolare, e ha fatto un incredibile ritorno allo sport che amava.

La partita della Danimarca a Euro 2020 contro la Finlandia è stata ripresa più tardi, la sera stessa, dopo la richiesta dei giocatori di entrambe le squadre di terminare l'incontro.

Eriksen era cosciente quando ha lasciato il campo, salutando i tifosi mentre veniva portato via in barella, e poco dopo un comunicato della Federcalcio danese ha confermato che era sveglio in ospedale e in attesa di ulteriori esami.

Questo al contrario di Hamlin. Un rappresentante della famiglia di Hamlin ha dichiarato che il giocatore della NFL è stato rianimato una sola volta dopo il collasso sul campo da football lunedì sera, ha dichiarato mercoledì alla CNN l'amico e rappresentante del marketing Jordon Rooney.

Martedì lo zio di Hamlin aveva dichiarato alla CNN e alla ESPN che la safety dei Buffalo Bills era stata rianimata due volte, una sul campo e l'altra in ospedale, ma Rooney ha detto che lo zio si è espresso male.

"Suo zio è incredibilmente solidale con suo nipote... Penso che, insomma, volesse solo fare la sua parte per condividere una buona notizia e credo che si sia espresso male", ha detto Rooney.

Nonostante la decisione di riprendere la partita sia stata presa dai giocatori, il capo allenatore della Danimarca Kasper Hjulmand ha ammesso il giorno dopo di aver pensato che fosse la "decisione sbagliata".

"È stata molto dura per i giocatori", ha dichiarato ai giornalisti. "Non sapevano nemmeno se avrebbero potuto perdere il loro migliore amico.

"Ho la sensazione che non avremmo dovuto giocare e che la decisione sia stata sbagliata dai giocatori. Sono davvero orgoglioso del modo in cui il mondo ha reagito a questo incidente".

"Spesso si parla di soldi, ma ieri abbiamo visto cos'è il calcio: compassione e amore".

L'apprezzamento di essere vivi

Solo 259 giorni dopo il collasso, Eriksen ha fatto il suo ritorno nella Premier League inglese dopo aver firmato per il Brentford.

Il club di Serie A Inter Milan - con cui Eriksen era sotto contratto al momento dell'incidente - ha lasciato che il centrocampista si trasferisse all'estero perché non poteva giocare in Italia se non veniva rimosso il dispositivo ICD.

Eriksen è entrato al 52° minuto nella sconfitta per 2-0 del Brentford contro il Newcastle United nel febbraio 2022 e ha ricevuto un'accoglienza da eroe.

"Se si toglie il risultato, sono un uomo felice. Dopo aver passato quello che ho passato, essere tornato è una sensazione meravigliosa", ha dichiarato Eriksen.

Dopo un breve ma fruttuoso periodo al Brentford, Eriksen è passato al Manchester United nel luglio 2022, dove continua a essere un elemento fondamentale della squadra.

In questa stagione ha collezionato 15 presenze in campionato, segnando una volta.

Poi, nel novembre 2022, Eriksen ha realizzato il suo sogno di giocare per la Danimarca in una terza Coppa del Mondo.

Il 30enne ha giocato ogni minuto delle tre partite della Danimarca a Qatar 2022, prima che la sua nazione uscisse dalla fase a gironi.

Parlando in vista del torneo, Eriksen ha detto che l'incidente di Euro 2020 ha cambiato la sua prospettiva sul calcio e sulla vita.

"Penso che mi abbia dato... diciamo che mi ha fatto apprezzare il fatto di essere vivo e di stare con la mia famiglia. E credo che tutto il resto sia passato in secondo piano", ha detto ai giornalisti.

"Avere la possibilità di tornare indietro e di essere quello che ero prima era davvero l'obiettivo. Il mio primo obiettivo è sempre stato quello di essere un fidanzato e un padre.

"È comunque molto speciale essere alla Coppa del Mondo. La nazionale è qualcosa di cui sono molto felice di far parte di nuovo".

Fonte: edition.cnn.com