- Come avvenne la riunione dell'antica nazione dei leoni?

Celebrando 10 anni de "The Lion's Den" su VOX e RTL+, a partire dal 2 settembre, i fondatori Frank Thelen (48) e Jochen Schweizer (67) tornano in scena. La partenza di Schweizer nel 2016 ha fatto scalpore, con un insider della produzione che ha parlato di "problema di ego" per il veterano del settore. "La loro relazione con gli altri quattro leoni nelle ultime settimane era tesa", hanno riferito ulteriori rapporti.

Carsten Maschmeyer si Leave to Nostalgia

Otto anni dopo, le tensioni sembrano risolte? "Sedersi di nuovo con loro in quella vecchia configurazione è stato un po' nostalgico, ma aveva anche le sue dinamiche uniche", ha condiviso Carsten Maschmeyer (65) con spot on news. Tuttavia, non può parlare per gli altri, ma attendeva con impazienza il ricongiungimento. "Lavorare con loro è stato fantastico". Maschmeyer è entrato a far parte dello show nel 2016, dopo l'uscita di Thelen.

Thelen ha lasciato lo show nel 2019. "Incontro lui occasionalmente agli eventi", precisa Maschmeyer. L'ultima volta che ha visto Schweizer è stato al concerto di Adele a Monaco. Accoglierebbe un ritorno a lungo termine dei suoi ex colleghi? "Entrambi portano un'ampia esperienza imprenditoriale e competenze di investimento - ma anche l'attuale lineup dei leoni ha questo. Alla fine, la decisione spetta alla produzione e alla rete", risponde Maschmeyer diplomaticamente.

Judith Williams è tornata in azione

D'altra parte, Judith Williams (52) riprende il suo ruolo nel gruppo dopo un anno di assenza. "Judith è un professionista di teleshopping esperto, con un impegno costante sui prodotti di bellezza. È brillante nel suo campo. È bello che abbia mancato la tana. Sono felice che sia tornata", si entusiasma Maschmeyer.

I suoi complimenti non si fermano qui per i "nuovi arrivati" Janna Ensthaler (40), Tijen Onaran (39) e Tillman Schulz (34). "Tutti e tre aggiungono un tocco unico allo show. Tijen porta un'energia provocatoria nella tana. Tillman è un esperto di cibo naturale, e Janna si avvicina ai fondatori con empatia, finezza e competenza nel finanziamento delle startup", commenta Maschmeyer.

Mancando un volto familiare - Carsten Maschmeyer

Tuttavia, un ex leone è decisamente mancato. Nico Rosberg (39) ha lasciato lo show nel 2022. "Siamo amici fuori dallo schermo e frequentiamo spesso la Francia meridionale. Discutiamo ancora oggi degli investimenti e della scena delle startup. Il suo ritorno aggiungerebbe sicuramente un twist eccitante", afferma Maschmeyer.

In arrivo per "The Lion's Den"

Maschmeyer spera in molti altri pitch futuri. Cree che lo show continuerà ad essere trasmesso in TV per altri dieci anni. Non c'è altro formato, secondo lui, che possa "portare l'imprenditorialità in modo così divertente e comprensibile nelle case tedesche". I giovani imprenditori che incontra spesso nel suo ruolo di investitore sono ispirati da "The Lion's Den", che trova notevole.

Il futuro personale di Maschmeyer in "The Lion's Den"? "Finché mi divertirò, ci saranno startup innovative e il pubblico sarà soddisfatto, rimarrò con esso", promette l'imprenditore.

Nella continuazione dello show, Maschmeyer rivela di aver avuto un gradevole ricongiungimento con 'Frank Thelen' nella loro vecchia configurazione, esprimendo che era sia nostalgico che aveva dinamiche uniche. Durante uno dei suoi incontri, Maschmeyer ha incontrato Thelen al concerto di Adele a Monaco.

Leggi anche: