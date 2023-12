Come Alex Ferguson e Arsene Wenger si sono trasformati da acerrimi rivali a compagni di merende

Per gran parte delle loro carriere manageriali, insulti e giochi di parole hanno spesso dominato le ultime pagine dei giornali nelle settimane precedenti e nei giorni successivi alle partite.

La rivalità è esplosa nell'ottobre 2004, quando l'Arsenal ha visitato l'Old Trafford con un'imbattibilità di 49 partite in Premier League, una striscia che comprendeva il titolo di imbattibilità degli "Invicibles"della stagione precedente.

Lo United vinse la partita per 2-0 grazie a un rigore di Ruud van Nistelrooy - che molti tifosi dell'Arsenal ritengono sia stato realizzato in tuffo da Wayne Rooney - e a un gol di Rooney in extremis.

Dopo la partita, scoppiò una rissa tra giocatori e staff nel tunnel che portò Ferguson a essere colpito da una fetta di pizza, dando vita a due dei titoli più famosi dello sport britannico: Pizzagate" e "Battle of the Buffet".

Anche se la rivalità cominciò a scemare negli anni successivi a causa della mancanza di competitività dell'Arsenal, pochi tifosi che furono testimoni di quell'epoca avrebbero mai immaginato l'amicizia che Ferguson e Wenger condividono oggi.

Questa settimana entrambi i dirigenti sono stati inseriti nella Hall of Fame della Premier League - i primi a ricevere questo onore - e Ferguson ha rivelato che i due sono ormai abituali compagni di cena.

"Ritengo che Arsene sia un membro molto degno di essere inserito nella Hall of Fame perché ha trasformato l'Arsenal Football Club in modo fantastico", ha detto lo scozzese. Sono diventati una squadra difficile da affrontare ed entrambi volevamo vincere, il che ci ha motivato ulteriormente".

"Negli anni successivi al ritiro, andavamo a cena insieme in un piccolo ristorante che lui conosce bene in Svizzera. È un uomo davvero interessante e mi piace la sua compagnia, ma è ancora mio compito scegliere il vino!".

Ferguson ha diretto lo United per 810 partite di Premier League nel corso della sua illustre carriera, vincendone 528 e accumulando 1.752 punti totali.

L'81enne è di gran lunga il manager di maggior successo nella storia della Premier League, avendo vinto un record di 13 titoli, di cui tre consecutivi per due volte, un'impresa mai riuscita a nessun altro manager.

Ferguson è stato nominato manager della stagione per ben 11 volte.

"Sono davvero felice di essere stato inserito nella Hall of Fame della Premier League. È un onore ricevere un riconoscimento come questo", ha dichiarato Ferguson.

"Tuttavia, non si tratta solo di me come persona. Si tratta del lavoro al Manchester United e del legame che abbiamo avuto per molti anni, quindi sono anche orgoglioso per il club, lo staff e i miei giocatori".

"Il mio compito era quello di far tornare i tifosi a casa felici. La storia dello United e le mie aspettative sono state le cose che mi hanno spinto e poi ho dovuto cercare di sviluppare tutti i miei giocatori con le stesse aspettative e assicurarmi che potessimo andare a realizzarle".

Le 22 stagioni e le 828 partite di Wenger alla guida dell'Arsenal sono un record in Premier League e a tutt'oggi è l'unico manager ad essere rimasto imbattuto per un'intera stagione.

Ha vinto tre titoli di Premier League con il suo stile di calcio bello e d'attacco - soprannominato "Wengerball" - e alcuni dei gol che l'Arsenal ha segnato sotto il suo mandato sono tra i più iconici della storia del campionato.

Nonostante gli anni di amarezza tra i due - e talvolta gli insulti scambiati - Wenger ha dichiarato che essere inserito nella Hall of Fame insieme a Ferguson è un "grande onore".

"È come per due pugili: si combatte come matti e si va avanti insieme", ha detto Wenger.

"Alla fine della giornata, ci si rispetta e sarà una grande opportunità incontrarlo, condividere una buona bottiglia di vino e i ricordi delle nostre vecchie battaglie".

Fonte: edition.cnn.com