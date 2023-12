Come aiutare l'adolescente a muoversi

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli adolescenti dovrebbero fare almeno 60 minuti di attività fisica moderata o vigorosa al giorno. Tuttavia, uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista The Lancet Child & Adolescent Health ha dimostrato che meno del 20% degli adolescenti che frequentano la scuola in tutto il mondo svolge questa attività, con le ragazze meno attive dei ragazzi. Negli Stati Uniti, la cifra è solo leggermente più alta, con il 24% dei bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni che sono fisicamente attivi per 60 minuti al giorno, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Cosa c'è dietro questi numeri desolanti? Molte cose. Il fascino dello sport organizzato sta svanendo, soprattutto a causa dei costi crescenti, dell'impegno di tempo e della natura spesso ipercompetitiva. Secondo l'Aspen Institute, nel 2018 solo il 38% dei bambini tra i 6 e i 12 anni praticava uno sport organizzato, rispetto al 45% del 2008. La pandemia di Covid-19 potrebbe aver ulteriormente accelerato la tendenza al ribasso, ha scritto l'Aspen Institute nel suo rapporto State of Play 2021.

Poi c'è la tecnologia. Secondo uno studio del Pew Research Center, quasi la metà degli adolescenti statunitensi dichiara di essere online "quasi costantemente", rispetto al 24% del 2014-2015. Inoltre, la ricreazione e le ore di gioco all'aperto non sono più obbligatorie nella maggior parte delle scuole, ha dichiarato Carol Harrison, fisiologa clinica senior dell'University of Texas MD Anderson Cancer Center di Houston. Inoltre, oggi più bambini vanno a scuola in macchina che in passato, quando andavano a piedi o in bicicletta.

"Molti bambini tornano a casa in una casa in cui entrambi i genitori potrebbero non essere ancora tornati dal lavoro", ha detto Harrison. "Il risultato, molto spesso, è giocare al computer e guardare la TV, spesso accompagnati da spuntini poco salutari".

Questa mancanza di movimento è preoccupante, secondo gli esperti, e non solo dal punto di vista del peso. Oltre a migliorare la salute del cuore, dei muscoli, delle ossa e del metabolismo, l'esercizio fisico regolare aiuta a migliorare la coordinazione e l'agilità, e il conseguente aumento del flusso sanguigno è utile anche per il cervello.

"Gli studi hanno dimostrato che i bambini che praticano attività fisica quotidiana migliorano complessivamente l'attenzione e la concentrazione, il che si traduce in un migliore rendimento scolastico", ha affermato l'autrice. "Aiuta anche a controllare gli impulsi e a gestire meglio le emozioni".

Modi per incrementare l'attività fisica

Come convincere il vostro adolescente a sudare? Anche se spesso può essere una sfida, ci sono molti modi per introdurre più attività fisica nella vita dei ragazzi.

Rendere il movimento un'esperienza divertente e sociale

Nessuno vuole sentirsi dire di uscire e iniziare a correre. Cercate invece delle attività da svolgere tutti insieme. Può trattarsi di un semplice giro in bicicletta con la famiglia, di un lancio di fagioli o di una gita al parco con gli amici. Nei giorni di riposo, programmate una gita in campeggio, dove ogni giorno è prevista una nuotata, un'escursione o una sessione di nuoto.

"Concentratevi sul divertimento", ha detto Harrison. "Con la maggior parte dei bambini, il divertimento è un ingrediente necessario". Lo stesso vale per l'aspetto sociale. "Gli studi hanno dimostrato che il primo motivo per cui la maggior parte degli adulti inizia e continua un programma di esercizio fisico è la componente sociale", ha detto Harrison. "I bambini sono uguali".

Considerare gli sport organizzati

Gli sport organizzati sono utili per aiutare gli adolescenti a creare legami sociali e ad imparare la perseveranza e il lavoro di squadra. Ma alcuni programmi sono più incentrati sulla vittoria e meno sull'acquisizione di competenze. Se il vostro adolescente è desideroso di padroneggiare uno sport particolare, un programma agonistico potrebbe essere l'ideale. Ma gli adolescenti che praticano sport organizzati per il divertimento e la socializzazione potrebbero preferire un ambiente meno competitivo.

E sappiate che gli allenatori giocano un ruolo importante nel livello di attività di una squadra, dice Jennifer Agans, professore assistente presso il dipartimento di gestione delle attività ricreative, dei parchi e del turismo della Penn State a University Park, Pennsylvania. Alcuni gestiscono allenamenti poco attivi, in cui i giocatori potrebbero passare molto tempo ad ascoltare le istruzioni o ad aspettare in fila per fare il proprio turno in un'esercitazione di tiro a canestro.

Pensare fuori dagli schemi

Non tutti i bambini amano gli sport organizzati, soprattutto se non sono competitivi. Ma forse potrebbero apprezzare l'arrampicata su roccia, lo skateboard o le arti dello spettacolo. "Il mio punto di ingresso è stato il circo giovanile", ha detto Agans, "e il trapezio è un'attività giovanile in crescita oggi".

Ci sono anche danza, yoga, arti marziali, ultimate frisbee, badminton, pickleball e altro ancora. Attualmente è di tendenza l'esercizio fisico in realtà virtuale, che secondo Agans avrà probabilmente un ruolo di primo piano in futuro. Gli studi dimostrano già che ha il potenziale per avere un effetto positivo sull'attività fisica.

Intrufolarsi nel tempo

L'esercizio fisico non è strettamente legato allo sport. Le faccende domestiche, ad esempio, fanno bruciare calorie, quindi assegnate ai vostri figli quelle più adatte alla loro età e che richiedono più movimento. Pensate a tagliare il prato o a passare l'aspirapolvere piuttosto che spolverare o asciugare i piatti. La creazione di un giardino è un'altra buona opzione, secondo Harrison, perché i giardini richiedono di piantare, annaffiare, strappare le erbacce e altro ancora.

Anche le gare possono promuovere l'attività fisica. Sfidate il vostro adolescente a vedere chi riesce a correre più velocemente, a fare più addominali o a fare più passi ogni giorno o settimana. Utilizzate piccoli regali come ricompensa. E non trascurate il volontariato, che spesso comporta molto movimento. Magari possono partecipare a un evento di costruzione di sentieri o aiutare qualcuno a imballare e spostare scatoloni.

Siate in sintonia con il vostro adolescente

Se gli adolescenti improvvisamente non mostrano interesse per un'attività che normalmente amano, sedetevi a parlare con loro. Forse il loro disinteresse per il nuoto è dovuto al fatto che improvvisamente si vergognano di farsi vedere in costume da bagno, dice Agans. O forse vogliono abbandonare il calcio perché un nuovo compagno di squadra li prende in giro o perché quest'anno non hanno un amico in squadra.

"Vincoli interpersonali come questi possono impedire alle persone di svolgere le attività che amano", ha detto Agans, quindi non date per scontato che il vostro adolescente abbia improvvisamente perso la motivazione a muoversi. Potrebbe esserci qualcos'altro sotto.

Fate attenzione anche ai segni di dipendenza dall'esercizio fisico, che comporta un'attività fisica eccessiva ed è spesso collegata ai disturbi alimentari. Tra i segni di esercizio compulsivo vi sono la perdita di peso, l'aumento dell'attività fisica dopo aver mangiato molto o aver saltato un allenamento e il rifiuto di saltare un allenamento, anche quando si è stanchi, malati o infortunati.

Sottolineare gli aspetti positivi

Quando gli adolescenti trovano attività che gli piacciono, assicuratevi di annotare tutti i vantaggi che derivano dall'aumento del movimento, che si tratti di muscoli più forti, sonno migliore o livelli di energia più elevati. Questo può aiutarli nei giorni in cui la loro motivazione viene meno, cosa che accade sia ai bambini che agli adulti.

"I bambini possono imparare a essere entusiasti di muoversi", ha detto Agans. "Dobbiamo metterli su un percorso in cui abbiano una base di divertimento con il movimento che li porti a cercare l'attività da giovani adulti".

Melanie Radzicki McManus è una scrittrice freelance specializzata in escursioni, viaggi e fitness.

