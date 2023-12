Combinare l'allenamento con i pesi con un'altra attività potrebbe ridurre il rischio di morte precoce, secondo uno studio

Secondo uno studio pubblicato martedì sul British Journal of Sports Medicine, le persone che facevano pesi una o due volte alla settimana, oltre a praticare le attività aerobiche raccomandate, avevano un rischio di morte precoce inferiore del 41%.

Il team di ricerca ha basato i suoi risultati sulle autodichiarazioni e sulle informazioni sanitarie di quasi 100.000 uomini e donne che hanno partecipato al Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial, iniziato nel 1998 e seguito fino al 2016. Nel 2006 i partecipanti hanno risposto a questionari sulle loro abitudini di esercizio fisico nell'ultimo anno e gli autori di quest'ultimo studio hanno verificato se questi partecipanti avessero sviluppato un cancro o fossero morti entro il 2016.

Gli anziani che si allenavano con i pesi senza praticare attività aerobica hanno ridotto il rischio di morte precoce per qualsiasi causa fino al 22%, una percentuale che dipendeva dal numero di volte in cui sollevavano pesi nell'arco di una settimana: l'uso dei pesi una o due volte alla settimana era associato a un rischio inferiore del 14%, e il beneficio aumentava con il numero di volte in cui si sollevavano pesi.

Coloro che facevano esercizio aerobico riducevano il rischio fino al 34%, rispetto ai partecipanti che non praticavano alcun allenamento con i pesi o esercizio aerobico. Ma il rischio più basso (dal 41% al 47%) si registrava tra coloro che rispettavano le quantità settimanali raccomandate di attività aerobica (vedi sotto per le indicazioni) e sollevavano pesi una o due volte alla settimana, rispetto a coloro che non erano attivi. Gli autori non hanno riscontrato un rischio inferiore di morte per cancro.

L'istruzione, lo stato di fumatore, l'indice di massa corporea, la razza e l'etnia dei partecipanti non hanno influito sui risultati, ma il sesso sì: le associazioni erano più significative tra le donne, hanno rilevato i ricercatori.

"I risultati di questo studio sono prevedibili, ma è significativo che gli autori forniscano i risultati attesi come dati su persone anziane", ha dichiarato via e-mail Haruki Momma, docente presso il dipartimento di medicina e scienza dello sport e dell'esercizio fisico della Tohoku University in Giappone. Momma non ha partecipato allo studio.

"Questo è uno dei punti più importanti dello studio", ha aggiunto Momma. "Gli studi precedenti sugli adulti più anziani sono limitati".

I risultati supportano i benefici per le articolazioni delle attività di rafforzamento muscolare attraverso l'allenamento con i pesi e l'attività aerobica, in quantità approssimativamente in linea con le attuali linee guida per l'attività fisica, hanno detto gli autori.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che gli adulti anziani (dai 65 anni in su) facciano almeno 150-300 minuti di esercizio fisico di intensità moderata o 75-150 minuti di esercizio aerobico vigoroso alla settimana. Le attività aerobiche includono camminare, ballare, correre o fare jogging, andare in bicicletta e nuotare.

Secondo le linee guida, gli esercizi di rafforzamento muscolare dovrebbero essere eseguiti almeno due volte alla settimana, se possibile. Questi possono aiutare a prevenire le cadute e le relative lesioni, nonché il declino della salute e della capacità delle ossa.

Tra gliesercizi di allenamento con i pesi che si possono fare per 30-60 minuti ci sono i sollevamenti a vuoto, le pressioni con manubri in alto e le alzate laterali con manubri, che prevedono l'uso dei muscoli della schiena e delle spalle per sollevare manubri leggeri in modo che le braccia e il corpo formino una forma a T.

Nota importante: se avvertite dolore durante l'esercizio, interrompete immediatamente. Consultate il vostro medico prima di iniziare un nuovo programma di esercizi.

Capire la forza e il rischio di morte

Gli autori non hanno fornito informazioni sugli esercizi specifici di allenamento con i pesi o di aerobica eseguiti dai partecipanti.

"Come hanno dichiarato gli autori, non c'erano informazioni sull'intensità dell'allenamento, sul carico di allenamento, sul volume (serie e ripetizioni)", ha detto Momma via e-mail. "Pertanto, la prescrizione ottimale di esercizi regolari di rafforzamento muscolare per prevenire la mortalità rimane poco chiara. Tuttavia, questa limitazione non è limitata a questo studio. Gli studi sull'epidemiologia degli esercizi di rafforzamento muscolare sono soggetti a questa limitazione".

Tuttavia, i ricercatori hanno avuto alcune idee su come l'esercizio possa aiutare a prevenire le malattie o la morte precoce.

L'allenamento con i pesi può migliorare la composizione corporea o la massa muscolare magra, che è stata precedentemente associata a una maggiore protezione contro la morte precoce per qualsiasi causa e le malattie cardiovascolari.

Avere più muscoli magri e meno grasso corporeo può aiutare l'equilibrio, la postura e la regolazione dei livelli di colesterolo, ha dichiarato la dottoressa Nieca Goldberg alla CNN a marzo. Goldberg, direttore medico di Atria New York City e professore associato di medicina presso la Grossman School of Medicine della New York University, non era coinvolta nello studio.

"Sappiamo che i soggetti affetti da obesità sono a maggior rischio di malattie cardiovascolari, intolleranza al glucosio e alcuni tipi di cancro, quindi migliorare questo profilo (di salute) è vantaggioso", ha detto Goldberg. "Le persone che fanno attività fisica regolare... possono anche avere una visione più sana e avere altri stili di vita sani".

Il maggior beneficio derivante dalla combinazione di entrambi gli esercizi potrebbe essere dovuto al fatto che i due lavorano insieme per migliorare la salute, ha dichiarato a marzo alla CNN il dottor William Roberts, professore presso il dipartimento di medicina di famiglia e salute comunitaria dell'Università del Minnesota. Un regime equilibrato imita più da vicino lo stile di vita dei nostri antenati, ha aggiunto.

Inoltre, secondo gli autori, i muscoli aiutano le funzioni dei sistemi endocrino e paracrino, responsabili rispettivamente degli ormoni e della comunicazione cellulare. I ricercatori hanno aggiunto che l'allenamento con i pesi può essere fatto anche in contesti sociali e che la presenza di legami sociali è stata collegata a una vita più lunga.

Gli autori hanno osservato che potrebbero esserci errori di misurazione associati al fatto che i partecipanti ricordano le loro abitudini di esercizio e che lo studio potrebbe non essere applicabile alle persone di colore e a quelle più giovani, dato che la maggior parte dei partecipanti erano bianchi non ispanici e avevano un'età media di 71 anni.

Secondo gli autori, studi futuri più diversificati, più lunghi e più attenti al tempo sarebbero utili per capire la relazione tra questi esercizi e il rischio di morte precoce.

Ma per il momento, gli anziani che praticano uno dei due esercizi dovrebbero incorporare l'altro nella loro vita quotidiana, ha detto Momma.

"Un po' di attività fisica è meglio di niente", ha detto Momma. "Poiché i livelli di forma fisica e le condizioni croniche degli anziani variano a seconda dell'individuo, vi invitiamo a essere fisicamente attivi nella misura in cui le vostre capacità e condizioni lo consentono".

Fonte: edition.cnn.com