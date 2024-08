- Combattimento tra due coppie si intensifica - sei feriti

In un rifugio per richiedenti asilo a Bad Vilbel (distretto di Wetterau), una disputa tra due coppie sposate è degenerata. Due uomini e una donna coinvolti nell'incidente, insieme a tre ufficiali in seguito, sono rimasti feriti, secondo la polizia. La causa della discussione era la proprietà incerta di un telefono cellulare.

Quando la polizia è arrivata, coloro che erano coinvolti nella disputa erano già feriti - la gravità delle ferite non è stata specificata. Gli ufficiali hanno inizialmente separato le parti in lite. In seguito, circa 30 persone che conoscevano una delle coppie sono diventate coinvolte nella rissa.

Tre ufficiali feriti, aperte diverse indagini

Despite the presence of officers, the group of people tried to approach the unknown couple. The police prevented this with pepper spray and simple physical force. In this process, three investigators were injured during the incident on Thursday evening.

The police took the personal details of several people and initiated multiple investigations. The two couples were then taken to different shelters.

Men and boys in the refugee shelter witnessed the dispute between the two married couples. Subsequently, some of these men and boys became part of the escalating altercation, contributing to the injuries of the officers.

