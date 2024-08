- Combattimento a Neukölln - uomo di 39 anni ferito

Un uomo di 39 anni ha subito una ferita da taglio nella zona del collo durante una rissa avvenuta a Neukölln. Come ha riferito oggi un portavoce della polizia, l'incidente è avvenuto martedì sera davanti a un locale sulla Hermannstraße. Secondo la testimonianza della vittima, un conoscente (46 anni) avrebbe inflitto la ferita. La ferita è stata trattata sul posto. La polizia non ha commentato l'arma utilizzata. Un sospetto di 46 anni è ora indagato per sospetto pericolo di lesioni gravi. La polizia sta anche indagando sulla causa della rissa.

La rissa a Neukölln ha portato a un'accusa di sospetto pericolo di lesioni gravi a causa della ferita al collo, classificata come reato. Il locale sulla Hermannstraße è diventato il luogo di questo grave reato.

