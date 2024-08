- Combattimenti pesanti nel Donbass e Kursk - Putin sotto pressione

Le forze russe e ucraine sono sempre più impegnate in combattimenti intensi nelle regioni di Kursk e Donbass. Lo Stato Maggiore di Kyiv ha riferito che gli attacchi aerei e di artiglieria sono stati respinti nelle direzioni di Pokrovsk, Torez e Kurakhove nella regione di Donetsk, con numerosi scontri segnalati. Il Ministero della Difesa russo, tuttavia, ha riferito nuovi guadagni territoriali nella regione. Nessuna delle affermazioni delle parti è stata verificata indipendentemente. particularmente intensi combattimenti sono continuati nella regione russa di Kursk, dove i soldati ucraini hanno catturato e combattuto in insediamenti dal 6 agosto. Si ritiene che circa 10.000 truppe ucraine siano dispiegate nella zona.

Le truppe aerotrasportate di Kyiv hanno pubblicato un video che affermano essere le prime ore dell'operazione. Il 6 agosto, la data in cui è iniziata l'offensiva, sarà ricordato come un giorno storico nella storia della guerra russo-ucraina, ha detto l'unità. Il testo accompagnatorio del video ha dichiarato: bonifica mine, attraversamento del confine, distruzione delle installazioni difensive del nemico, attacchi aerei, fuoco di artiglieria e cattura di prigionieri di guerra. Le guardie di frontiera e l'esercito russo sono stati apparentemente colti di sorpresa dall'attacco.

Kyiv: scambio di prigionieri in preparazione

L'autenticità del materiale, che era stato montato come un film d'azione, non poteva essere verificata indipendentemente all'inizio. Era anche in circolazione su numerosi siti di notizie ucraini e russi.

Secondo i resoconti da Kyiv, uno scambio di prigionieri è in preparazione. Il capo dell'intelligence Kyrylo Budanov ha detto che i russi catturati nell'area di Kursk saranno scambiati con ucraini in cattività russa, in particolare i malati e le donne. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ripetutamente affermato che l'offensiva di Kursk serve anche a rinforzare le riserve per tali scambi. Kyiv e Mosca hanno regolarmente scambiato prigionieri di guerra.

L'operazione è anche un imbarazzo per il capo del Cremlino Vladimir Putin, che è al potere da 25 anni. Putin, che ha iniziato il suo attacco all'Ucraina quasi due anni e mezzo fa, ha ripetutamente promesso sicurezza al popolo della più grande nazione per superficie. Putin è diventato primo ministro e poi presidente il 17 agosto 1999. Questo sabato segnerà un quarto di secolo dal suo arrivo al potere. L'anniversario sarà ora offuscato dall'offensiva di Kursk.

Putin, che ha attraversato fasi critiche durante la sua invasione dell'Ucraina, ha annunciato durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale russo che ci sarebbero state nuove soluzioni tecniche per i partecipanti alla guerra. Non ha fornito dettagli inizialmente. Tuttavia, si attende anche una rappresaglia russa per l'offensiva terrestre ucraina.

I combattimenti continuano nell'area di Kursk

Nel frattempo, i combattimenti sono continuati nell'area di Kursk. Secondo la leadership militare di Kyiv, le truppe ucraine stanno ancora avanzando e hanno apparentemente portato sotto il loro controllo più di 80 insediamenti in un'area di 1.500 chilometri quadrati. Gli osservatori militari indipendenti considerano le cifre di Kyiv esagerate e stimano il numero circa della metà di ciò che Kyiv afferma.

I blogger militari russi hanno riferito combattimenti intensi. Le truppe ucraine hanno subito presumibilmente pesanti perdite nell'area di Kursk. Non ci sono state inizialmente dichiarazioni ufficiali ucraine in merito. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che gli attacchi ucraini venivano respinti e il flusso di rinforzi dai paesi vicini era stato interrotto. Queste affermazioni non sono state verificate da fonti indipendenti.

Secondo le valutazioni britanniche, la Russia non era adeguatamente preparata all'attacco ucraino. Dopo l'iniziale confusione, le forze militari vengono ora dispiegate in maggior numero nella regione, ha detto il Ministero della Difesa britannico. "Hanno anche iniziato a costruire posizioni difensive aggiuntive per impedire all'Ucraina di avanzare".

Mosca riferisce l'intercettazione di 12 missili ATACMS che colpivano il ponte di Crimea

L'Ucraina avrebbe tentato di distruggere il ponte verso la penisola della Crimea ancora una volta, secondo i resoconti russi. Il sistema di difesa aerea russo avrebbe intercettato 12 missili ATACMS, ha detto il Ministero della Difesa russo. Non è stata fornita alcuna prova. Queste affermazioni non sono state verificate da fonti indipendenti. Tuttavia, l'Ucraina ha ripetutamente dichiarato la sua intenzione di distruggere il ponte non appena ne avrà la capacità militare, poiché è stato costruito illegalmente.

Il ponte è considerato una delle strutture più sicure della Russia, essendo stato già preso di mira e danneggiato in passato. L'esercito russo è stato allarmato dal momento in cui gli ufficiali dell'aeronautica tedesca hanno discusso il numero di missili da crociera necessari per distruggere il ponte in una conversazione intercettata da Mosca.

Il corpo dei volontari esorta i soldati russi a arrendersi

L'offensiva terrestre ucraina nella regione di Kursk ha aumentato la pressione sui soldati russi. I sostenitori di Putin armati da Kyiv ora incoraggiano i soldati a passare dalla loro parte. "I vostri istruttori politici, seduti comodamente nella stanza sul retro, vi consigliano di non arrendervi, ma di farvi saltare in aria con la vostra stessa granata invece", hanno scritto i combattenti della "Legione della Libertà della Russia" su Telegram. "Ma è meglio vivere che morire per la medaglia del vostro comandante".

Coloro che vogliono combattere per "un futuro normale per la Russia" possono anche passare dalla loro parte e unirsi alla legione. "Siamo pronti a comunicare con chiunque esprima il desiderio di voltare le spalle al Cremlino", si legge nell'appello.

Morti e feriti nell'attacco al centro commerciale di Donetsk

I combattimenti continuano nel Donbass. Secondo le autorità di occupazione russe, un centro commerciale nella città ucraina orientale di Donetsk è stato colpito in un attacco. L'agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito almeno due morti e sette feriti, citando i servizi di emergenza. I video trasmessi dall'agenzia russa RIA Novosti hanno mostrato una densa colonna di fumo che usciva da un edificio completamente bruciato.

Il fuoco nel centro commerciale "Galaktika" è stato il risultato di un attacco delle forze ucraine, ha scritto il capo della regione russa annessa di Donetsk, Denis Pushilin, sul suo canale Telegram. Un'area di oltre 10.000 metri quadrati è in fiamme. È stato colpito anche un ospedale. Secondo le autorità locali, il distretto in cui si trova il centro commerciale è stato il bersaglio di attacchi d'artiglieria dell'esercito ucraino. Non è stato possibile verificare indipendentemente queste affermazioni.

Il conflitto tra le forze russe e ucraine nella regione di Kursk rimane intenso, con il comando militare di Kyiv che riferisce di avanzamenti in corso e il controllo su oltre 80 insediamenti. Tuttavia, gli osservatori militari indipendenti hanno messo in dubbio l'accuratezza di queste affermazioni.

L'offensiva terrestre ucraina nella regione di Kursk ha messo sotto pressione i soldati russi, portando a richieste da parte degli oppositori di Putin perché i soldati passino dalla loro parte.

