- Combattimenti nella regione di Kursk <unk> Kiev esercita pressioni su Mosca

Russia Attacca l'Ucraina: la pressione di Kiev con l'offensiva sul territorio russo

L'Ucraina, sotto attacco da parte della Russia, sta mettendo pressione su Mosca lanciando un'offensiva con i suoi truppe sul territorio russo. Decine di migliaia di persone hanno abbandonato la regione di Kursk a causa dei bombardamenti con razzi, droni e artiglieria. Il governatore della regione, Alexei Smirnov, ha descritto la situazione come difficile. Un edificio residenziale nella capitale regionale di Kursk è stato colpito dai detriti di un razzo ucraino, ferendo almeno 15 persone, secondo le autorità. Le forze militari russe hanno ricevuto rinforzi per respingere i truppe ucraini, ha riferito il ministero della difesa.

Secondo il ministero della difesa civile della Russia, diverse città di frontiera sono state evacuate, con 76.000 persone trasferite in altre regioni. La situazione nella regione di Kursk è incerta, con le autorità che invitano alla calma e avvertono contro il panico. Le sirene antiaeree sono state udite in molti luoghi, come mostrato nei video ufficiali della regione.

Gli esperti dell'Istituto degli Stati Uniti per lo Studio della Guerra (ISW) stimano che l'avanzata dell'Ucraina si sia rallentata a causa della concentrazione delle truppe russe. Tuttavia, le forze ucraine hanno mantenuto le posizioni precedentemente segnalate vicino al confine e si sono spostate in alcuni luoghi, secondo l'istituto, citando i blogger militari russi e l'analisi dei geodati dai video pubblicati.

La Russia Continua gli Attacchi all'Ucraina – Morti Vicino a Kiev

Nonostante i combattimenti sul proprio territorio, la Russia continua la sua guerra aggressiva contro l'Ucraina con ferocia inalterata. In un nuovo attacco aereo vicino a Kiev, un bambino di quattro anni e suo padre sono stati uccisi, e un ragazzo di dodici anni è rimasto ferito, secondo le autorità. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha condannato il nuovo "atto deliberato di terrore" e ha detto che si sta indagando se l'attacco sia stato effettuato con un razzo nordcoreano questa volta.

Zelenskyy ha lamentato che la Russia aveva lanciato 30 razzi e 800 bombe guidate sull'Ucraina nell'ultima settimana sola. Mentre l'Ucraina è grata per l'aiuto occidentale nella difesa aerea, "per fermare davvero il terrore russo, abbiamo bisogno non solo di un sistema di difesa aerea completo che protegge tutte le nostre città e comunità, ma anche di decisioni forti dai nostri partner - decisioni che sollevano i vincoli alle nostre azioni difensive", ha detto Zelenskyy.

Zelenskyy: Occidente Deve Levigare i Vincoli sulle Armi

L'Ucraina spera che i suoi alleati occidentali presto le consentiranno di utilizzare missili con maggiore portata contro il territorio russo, per i quali attualmente si applicano vincoli. Zelenskyy si aspetta decisioni corrispondenti dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Se l'Ucraina potesse utilizzare missili con maggiore portata senza vincoli, Zelenskyy ha detto che la guerra sarebbe finita. Recentemente, il paese ha notevolmente ampliato i suoi attacchi alla Russia attraverso la produzione di droni e missili.

Kiev: Distruggere l'Infrastruttura Militare della Russia

L'Ucraina vuole distruggere permanentemente l'infrastruttura militare della Russia per fermare l'uccisione dei civili. Per fermare le morti, è necessario privare la Russia della sua capacità di uccidere, ha detto il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak. "È necessario distruggere la sua infrastruttura militare perché il nemico non accetta altri argomenti", ha detto Yermak sulla guerra di aggressione russa.

Zelenskyy vuole mettere pressione sulla Russia con l'offensiva di Kursk.

Dopo giorni di riferimento solo indiretto all'offensiva di Kursk e la dichiarazione che il paese confinante dovrebbe ora sentire la guerra, il presidente Selenskyj si è espresso direttamente sulla spinta nel fine settimana. Era stato ripetutamente informato dal Comandante Supremo Olexander Syrskyj sull'avanzamento della guerra nel territorio dell'aggressore. Ha ringraziato i soldati che hanno reso possibile questo. Contestualmente, ha annunciato un'iniziativa per privare Mosca dell'ultima influenza in Ucraina. Un movimento atteso a breve termine è il divieto della Chiesa ortodossa ucraina, che Selenskyj considera infiltrata dagli agenti russi. La Chiesa nega qualsiasi connessione con il Patriarcato di Mosca.

Gli esperti: la Russia minimizza la gravità della situazione di Kursk

Secondo gli esperti militari dell'ISW, il Cremlino minimizza la gravità dell'offensiva di Kursk. La regione al confine con l'Ucraina è stata designata come zona operativa antiterrorismo, non una zona di guerra, apparentemente per prevenire il panico, secondo l'analisi. Il leader del Cremlino Vladimir Putin evita di dichiarare uno stato di guerra a causa delle preoccupazioni per la stabilità del paese.

La Russia ha dichiarato le regioni di frontiera di Kursk, Belgorod e Bryansk come zone operative antiterrorismo nelle prime ore di sabato, dando all'esercito e ad altre agenzie di sicurezza poteri, personale, equipaggiamento e risorse significativamente maggiori. Si tratta di un passo verso la possibile imposizione della legge marziale.

La Bielorussia sposta i carri armati al confine con l'Ucraina

Dopo l'incursione dell'Ucraina in Russia, anche la Bielorussia è in allerta massima. Il leader Alexander Lukashenko si è inizialmente lamentato dei droni ucraini che entravano nello spazio aereo del suo paese e ha ordinato il rafforzamento delle truppe nella regione di frontiera. Il ministero della difesa di Minsk ha detto di aver spostato i carri armati sui trasporti ferroviari per il possibile dispiegamento al confine.

La difesa aerea è stata posta in allerta massima a causa di circa dieci oggetti aerei dall'Ucraina che entrano nello spazio aereo del paese nell'est. Lukashenko ha detto che si tratta di un "tentativo pericoloso di espandere la zona di conflitto attuale nella nostra regione". I missili balistici del tipo "Iskander" e i lanciarazzi "Polonez" stanno anche venendo dispiegati nella regione.

La Bielorussia sostiene la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. All'inizio della guerra, il paese ha reso disponibile il suo territorio alle truppe russe per marciare nel nord dell'Ucraina.

L'offensiva di Kursk ha aumentato la pressione sulla Russia, mentre l'Ucraina cercava di resistere alla sua invasione. La guerra aggressiva della Russia contro l'Ucraina, che dura da quasi due anni e mezzo, prosegue senza sosta, causando la morte di civili innocenti.

Leggi anche: