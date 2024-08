- Combattimenti in territorio russo Kursk - il transito del gas è normale

Esportazioni di Gas Russo attraverso la Regione di Confine di Kursk, Bersagliate dall'Ucraina, Continuano Normalmente

Secondo Gazprom, le esportazioni di gas russo attraverso la regione di confine di Kursk, prese di mira dall'Ucraina, proseguono in gran parte normalmente. Oggi, si prevede che verranno trasportati circa 37,3 milioni di metri cubi di gas naturale, ha annunciato la società a Mosca. Si tratta di una riduzione del 5% rispetto al giorno precedente, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS. Le truppe ucraine hanno apparentemente preso almeno il controllo parziale della città di Sudzha, catturando anche una stazione di gasdotto cruciale lungo la strada per l'Europa occidentale.

Da lì, il gasdotto attraversa l'Ucraina, poi la Slovacchia e l'Austria. Nel 2023, nonostante la guerra in corso, sono stati trasportati 14,6 miliardi di metri cubi di gas naturale all'Unione Europea attraverso questo itinerario.

Lotta per la Parte Orientale della Città di Sudzha

Ufficialmente, l'Ucraina mantiene il silenzio sull'offensiva iniziata martedì. Il rapporto mattutino dello Stato Maggiore non ha menzionato l'offensiva. Gli esperti dell'Istituto degli Stati Uniti per lo Studio della Guerra (ISW) hanno confermato, in base alle informazioni dei social media, che le truppe ucraine sono avanzate almeno 10 chilometri nel territorio russo. Il blog militare russo Rybar ha riferito mercoledì sera che la parte occidentale della città era sotto il controllo ucraino, con i combattimenti in corso nella parte orientale. Il principale ostacolo per la parte russa è che l'Ucraina può ancora far affluire più truppe.

È stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Kursk, con migliaia di persone che fuggono. Mercoledì, il presidente Vladimir Putin ha definito l'attacco ucraino una provocazione. L'agente vicegovernatore di Kursk, Andrei Belostotsky, ha dichiarato in televisione russa: "Il nemico non ha avanzato neanche un metro, anzi, sta arretrando". Queste affermazioni non sono state indipendentemente verificate.

L'Elemento della Sorpresa dell'Ucraina

Il obiettivo dell'offensiva dell'Ucraina rimane sconosciuto, poiché ha bisogno delle sue truppe per stabilizzare il fronte vacillante nella regione di Donetsk. Tuttavia, l'attacco concede all'Ucraina un elemento di sorpresa e costringe la Russia a riorganizzare le sue forze.

Durante la notte, il ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto 16 droni nemici sulla regione di confine di Kursk e Belgorod. Anche queste affermazioni non sono state indipendentemente verificate. L'Ucraina si difende da quasi due anni e mezzo da un'invasione su larga scala della Russia.

Nonostante il conflitto in corso, il gas naturale continua ad essere trasportato dalla Russia all'Unione Europea attraverso il gasdotto che attraversa la regione di confine di Kursk, transitando attraverso l'Ucraina, la Slovacchia e l'Austria. Nel 2023, sono stati consegnati all'UE attraverso questo itinerario un impressionante 14,6 miliardi di metri cubi di gas naturale.

Anche se la Repubblica Slovacca si trova più a valle lungo il percorso del gasdotto, gioca un ruolo significativo nell'assicurare un costante approvvigionamento di gas russo ai mercati europei.

