- Combattimenti a Kursk - attacchi di droni sull'entroterra russo

Tre giorni dopo l'avanzata sorpresa delle truppe ucraine sul territorio russo a Kursk, l'Ucraina ha lanciato attacchi con droni in diverse regioni russe. Un attacco a una base aerea militare vicino alla città di Lipetsk, a circa 300 chilometri a nord del confine ucraino-russo, ha provocato esplosioni massicce in un deposito di munizioni. Sono state attivate anche le sirene anti-aeree nelle regioni vicine di Kursk, Bryansk, Belgorod e Voronezh, nonché nella penisola di Crimea. Secondo le autorità russe, sono stati intercettati più di 70 droni.

Il governatore Igor Artamonov ha annunciato su Telegram che la città di Lipetsk è stata dichiarata zona di emergenza per far fronte alle conseguenze delle esplosioni. Quattro villaggi intorno all'aeroporto militare dovevano essere evacuati. Il trasporto pubblico a Lipetsk e nelle aree circostanti è stato interrotto e ci sono state interruzioni di corrente a causa dei danni a una struttura energetica. Nove persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi. L'aeroporto militare si trova a circa 280 chilometri dal confine ucraino.

Sono stati registrati anche attacchi ucraini sulla penisola di Crimea annessa. Tre droni ucraini e un missile "Neptun" sono stati abbattuti sul mare vicino alla città portuale di Sebastopoli, secondo il governatore nominato da Mosca, Mikhail Razvozhayev. Tre droni marittimi sono stati distrutti. "Non ci sono stati danni a oggetti civili in città", ha sottolineato Razvozhayev su Telegram. Tuttavia, sui social media circolavano video di esplosioni e incendi, soprattutto intorno all'aeroporto militare di Belbek.

I combattimenti continuano nella regione di Kursk

Sono stati abbattuti altri quattro missili sulla regione di Kursk, hanno riferito le autorità. I combattimenti tra truppe ucraine e russe sono in corso nella regione confinante con l'Ucraina dal martedì. Si dice che le truppe ucraine controllino diversi villaggi di frontiera russi.

Dopo un attacco di artiglieria ucraino, apparentemente a una colonna militare russa a est della città di Rylsk, sono divampati incendi. I residenti hanno condiviso sui social media video non verificati di attrezzature militari in fiamme, segnalando più impatti. Un video girato al mattino, presumibilmente per mostrare le conseguenze di questo incidente, mostra una dozzina di camion militari parzialmente bruciati. Non c'è stata alcuna conferma indipendente.

Gli osservatori militari hanno riferito che i combattimenti nella regione di Kursk sono continuati tutta la notte, con entrambi i lati che hanno portato rinforzi. Non ci sono stati rapporti attendibili su spostamenti del fronte iniziali.

L'Ucraina non fornisce dettagli sui combattimenti sul territorio russo

Lo Stato Maggiore ucraino non ha fatto ulteriori dichiarazioni sui combattimenti sul territorio russo. Nel suo rapporto mattutino su Facebook, ha menzionato solo gli attacchi aerei e di artiglieria russi sul confine tra le regioni nord-orientali ucraine di Chernihiv e Sumy, interessando più di mezza dozzina di villaggi, soprattutto nella zona di frontiera con la Russia.

Gli osservatori militari ucraini del canale DeepState hanno contrassegnato un'area di circa 140 chilometri quadrati nella regione di Kursk con tre villaggi come sotto il controllo ucraino. La città di Sudzha non è sotto il controllo ucraino. A causa di un apparente blackout delle informazioni dal lato ucraino, ci sono pochi registrazioni degli eventi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva precedentemente annunciato un'escalation della guerra sul territorio russo. "La Russia ha portato la guerra nel nostro paese e dovrebbe sentire ciò che ha fatto", ha detto il capo di stato nel suo discorso serale del giovedì, senza entrare nei dettagli dei combattimenti nella regione di Kursk.

L'Ucraina respinge gli attacchi dei droni russi

La Russia ha anche preso di mira l'Ucraina con droni da combattimento. La forza aerea ucraina ha riferito che 27 droni russi di origine iraniana sono stati tutti abbattuti o intercettati con mezzi radioelettronici. La difesa aerea era attiva nelle regioni centrali ucraine, comprese Kyiv e Poltava, la regione di frontiera nord-orientale di Sumy, il sud sulle regioni di Mykolaiv e Kherson, e l'est sulle regioni di Donetsk e Dnipropetrovsk. Non sono state segnalate danni iniziali.

Nel frattempo, nella regione orientale ucraina di Donetsk, le autorità locali hanno riferito che almeno quattro civili sono stati uccisi e dodici feriti dagli attacchi russi con armi leggere e artiglieria. Almeno cinque persone ferite sono state registrate anche nella regione vicina di Kharkiv. Na regione di Kherson, sei persone sono state ferite.

La Russia ha iniziato la sua guerra contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Anche nelle regioni di frontiera, i russi stanno sempre più sentendo le conseguenze della guerra. Il danno è di solito incomparabile alla distruzione devastante e alle molte morti e feriti sul lato ucraino a causa degli attacchi russi.

