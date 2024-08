Combattere gli incendi, trattamenti psichedelici, mistero della stella zombie: aggiornati sulle storie del giorno

👋 Benvenuti in 5 Things PM! Non sorprende che mangiare sano possa aiutarti a evitare condizioni croniche come il diabete e le malattie cardiache. Ma uno studio recente ha scoperto che una dieta anti-infiammatoria può anche ridurre il rischio di demenza del 31%.

Ecco cosa potrebbe esserti sfuggito durante la tua giornata impegnata:

5 cose

1️⃣ Spegnere gli incendi: Una startup chiamata Urban Sky che progetta palloni ad alta quota vuole utilizzare la sua tecnologia come metodo economico per rilevare, tracciare e prevenire gli incendi boschivi. I palloni hanno sensori a infrarossi per misurare la densità della vegetazione e l'umidità del terreno.

2️⃣ Segnale preoccupante? Home Depot lancia un avvertimento mentre i clienti spendono meno per i progetti di miglioramento della casa a causa delle preoccupazioni per l'economia che peggiora. ➕ Big Lots chiude centinaia di negozi dopo aver precedentemente dichiarato di poter fallire.

3️⃣ Studio sui psychedelici: Il cammino verso l'approvazione federale per i trattamenti medici che coinvolgono gli psychedelici potrebbe essere più difficile ora, ma gli esperti dicono che non hanno intenzione di arrendersi. L'FDA ha respinto l'uso di MDMA, comunemente noto come ecstasy, come trattamento per il disturbo da stress post-traumatico.

4️⃣ 'Stella zombie': Circa 1.000 anni fa, una supernova brillante illuminò il cielo notturno. Gli astronomi pensano di aver finalmente risolto il mistero cosmico della stella morente che li ha incuriositi per secoli.

5️⃣ Dolori della crescita: Ti ritrovi a confrontare i tuoi figli con i loro compagni di classe e a preoccuparti per la loro salute? Un esperto dice che i bambini prosperano a ogni taglia e che il giudizio può fare più male che bene.

Guarda questo

🫨 Scombussolato: Un terremoto di magnitudo 4.4 che ha scosso la zona di Los Angeles ha interrotto diversi spettacoli in diretta e registrati, compreso quello di Malika Andrews su ESPN. Lei l'ha gestito come una professionista.

Top headlines

• Il CEO di Chipotle Brian Niccol sta prendendo il comando di Starbucks• Ernesto si sta rafforzando mentre attraversa le isole dei Caraibi• L'agente dell'Ohio che ha sparato e ucciso la 21enne incinta Ta’Kiya Young è stato accusato di omicidio

Cosa si dice in giro

📺 'Ragazzo di mamma': Dopo un'uscita emotiva da 'The Bachelorette', l'ex giocatore di basket professionista Grant Ellis cercherà l'amore nella nuova stagione di 'The Bachelor.'

Guarda qui

🕷️ Calmi sotto pressione: I ragni Jorō, apparsi per la prima volta negli Stati Uniti nel 2013, hanno un talento per prosperare in ambienti ad alto stress. Ecco perché non sono disturbati dal vivere in ambienti urbani affollati.

$70 milioni

🚗 È il valore stimato di una rara Mercedes W196 Streamliner del 1954 in vendita insieme ad altre auto da corsa leggendarie dal Museo del Motor Speedway di Indianapolis.

Citazione

💬 Consigli TikTok: Il consiglio di LeBron su come essere 'molto composto, molto attento' è diventato rapidamente l'ultima frase virale.

Quiz

💎 Quasi cinque anni fa, gioielli per un valore di $124 milioni sono stati rubati in un furto shock dal museo di Grunes Gewoelbe in quale città europea?A. ViennaB. DresdaC. CopenaghenD. Amsterdam⬇️ Scorri verso il basso per la risposta.

Spotlight sullo sport

⚽ Soldi a palate: La stella del calcio del Real Madrid Vinícius Jr. ha ricevuto un'offerta apparentemente molto vantaggiosa per giocare in Arabia Saudita.

Buone vibrazioni

😎 Ci piace concludere con una nota positiva: Gli ascolti per le Olimpiadi di Parigi sono aumentati dell'82% rispetto a quelle di Tokyo, regalando un grande boost a NBC e rendendole le Olimpiadi più viste di sempre.

Risposta al quiz: B. I tesori rubati sono stati recuperati e restituiti al museo della Volta Verde a Dresda, in Germania.

5 Things PM è prodotto da CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

