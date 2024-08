- Coman acconsente a trasferirsi in Arabia Saudita.

Sembra che Kingsley Coman stia per lasciare Bayern Monaco, con voci che circolano su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita. Secondo il quotidiano sportivo francese "L'Equipe", l'attaccante avrebbe già siglato un accordo con Al-Hilal. Si dice che abbia già comunicato le sue intenzioni ai vertici del Bayern Monaco. Sky Sports aggiunge che Bayern e Al-Hilal avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Coman. Tuttavia, il francese era ancora presente all'allenamento pubblico del Bayern mercoledì mattina.

Al-Hilal può già contare su un attacco formidabile con la superstar brasiliana Neymar, Malcom e Kalidou Koulibaly. João Cancelo, ex giocatore del Bayern, ha recentemente raggiunto il club saudita. Un trasferimento in Arabia Saudita potrebbe non aumentare significativamente le possibilità di Coman con la nazionale francese, dati i suoi limitati minuti di gioco durante gli Europei di quest'anno. Tuttavia, l'allenatore della nazionale francese, Didier Deschamps, non ha escluso che un simile trasferimento possa rappresentare un fattore di esclusione.

Coman rappresenta il Bayern dal 2015, vincendo otto campionati e tre coppe. Il suo maggior successo è stato nel 2020, quando ha segnato il gol decisivo contro il Paris Saint-Germain nella Champions League. Il suo contratto con il Bayern scade nel 2027.

Nonostante il possibile trasferimento di Coman all'Al-Hilal, le sue possibilità con la nazionale francese potrebbero essere influenzate dai limitati minuti di gioco. È interessante notare che Al-Hilal ospita anche stelle del calcio come Neymar, Malcom e Kalidou Koulibaly, oltre a João Cancelo, ex giocatore del Bayern.

Leggi anche: