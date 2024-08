- Coltura di cereali MV sulla linea di destinazione

Ultimo Spinta per il Raccolto del Grano a MV: A causa del tempo secco, il lavoro viene effettuato fino a tarda sera con l'aiuto di fari in molti luoghi. "Il raccolto è nella fase finale", dice un portavoce dell'Associazione Agricoltori di MV. Non è ancora possibile fare una dichiarazione affidabile sulla resa del raccolto. A seconda della regione in MV, gli agricoltori hanno segnalato situazioni meteorologiche molto diverse.

In generale, ci si aspetta un rendimento totale leggermente inferiore quest'anno. Nel Mecklenburg-Vorpommern, vengono coltivati circa 526.500 ettari di grano. Secondo l'Associazione Agricoltori, questa è la quinta anno consecutiva in cui la superficie è diminuita. In media, vengono raccolti circa 3,7 milioni di tonnellate di grano nel Mecklenburg-Vorpommern ogni anno. Circa il 75% delle aree è già stato raccolto.

All'inizio della stagione del raccolto, gli agricoltori hanno lanciato una campagna di cartoline con un motivo di raccolto per ottenere la comprensione dai vicini delle operazioni agricole. "Così che l'orzo, la segale, il frumento e altri possano essere portati in sicurezza, i nostri mietitrebbiatrici e trattori lavorano anche nei fine settimana e nelle serate". Legge il testo sul retro.

Gli agricoltori del Mecklenburg-Vorpommern continuano il loro raccolto di grano fino a tarda sera, utilizzando mietitrebbiatrici e trattori, assicurando la produzione di cibo di alta qualità anche durante le ore serali. Nonostante il tempo secco, il raccolto serale è cruciale nell'ultima spinta per completare il raccolto del grano a MV.

Leggi anche: