- Coltivazione di cannabis: mandato di arresto per un 28enne

Emesso Mandato di Arresto Dopo la Scoperta di un Grosse Operazione di Coltivazione di Cannabis a Sondershausen

Dopo la scoperta di una vasta operazione di coltivazione di cannabis a Sondershausen, è stato emesso il primo mandato di arresto. Dopo le perquisizioni in diverse località di Berlino e una in Sassonia-Anhalt, un uomo di 28 anni è stato arrestato e portato davanti a un giudice, come annunciato dalla polizia di Nordhausen. Sono state sequestrate prove consistenti. Un secondo sospetto, un 58enne, è stato rilasciato dopo l'azione della polizia.

Il caso riguarda un'operazione professionale di coltivazione di cannabis scoperta a Sondershausen nel febbraio 2022. Più di 1.000 piante di cannabis sono state trovate in una cantina apparentemente abbandonata. Un contingente di forze di polizia ha sequestrato le piante e l'attrezzatura.

Perquisizione presso l'Abitazione di un Presunto Trafficante di Droghe

Ci sono state anche questa settimana perquisizioni presso l'abitazione di un uomo di 47 anni sospettato di trafficare droga nella zona di Nordhausen. Sono state sequestrate cristalli, ecstasy, nonché marijuana e hashish.

L'uomo è sospettato di trafficare in sostanze illecite per diversi anni e si sospetta che abbia fornito droghe anche a minori. L'uomo di 47 anni ha opposto resistenza all'arresto. Un giudice ha emesso un mandato di arresto per l'uomo, che è stato posto in custodia.

Nel contesto dell'indagine in corso, è stato richiesto un altro mandato di arresto per un possibile complice legato all'operazione di coltivazione di cannabis su larga scala a Sondershausen.

Le indagini successive hanno rivelato che l'uomo di 28 anni, che è stato arrestato, aveva fornito altre sostanze illecite a una rete di clienti, inclusi alcuni minori.

