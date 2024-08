- Colpito da una malattia, sta perdendo la testa.

Per la prima volta nella storia, un Jungle Trial si è svolto senza la presenza del Dr. Bob! Il 14° giorno della stagione attuale di Legends, attualmente in streaming su RTL+ e RTL, si è verificato questo evento senza precedenti dopo una striscia di due decenni. Robert "Bob" McCarron (74), nato britannico-australiano, non è potuto essere presente allo show a causa della malattia. Dr. Bob è stato un elemento integrante di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" fin dalla sua prima stagione nel 2004.

"È genuinely un po' male," ha annunciato la conduttrice Sonja Zietlow (56) ai concorrenti del giorno Elena Miras (32) e Georgina Fleur (34) durante l'episodio girato a maggio.

Jan Köppen sostituisce il Dr. Bob

Secondo il resoconto del canale, l'artista degli effetti speciali e tecnico medico del pronto soccorso Jan Köppen (41) lo ha sostituito. Köppen stesso ha mancato l'inizio della serie insolita girata in Sud Africa a causa di problemi di salute - Zietlow ha condotto lo show da sola.

Tuttavia, l'assenza del Dr. Bob non sarà un evento unico. Köppen è atteso per il giorno 15 per briefare i concorrenti sulle misure di sicurezza coinvolte nei compiti.

Le identità dei concorrenti per questo giorno non sono ancora state decise. Tuttavia, è chiaro che almeno uno, o addirittura più, dei concorrenti rimanenti parteciperà. Oltre a Miras e Fleur, questi includono Kader Loth (51), Danni Büchner (46), Sarah Knappik (37), Mola Adebisi (51), Gigi Birofio (25) e Eric Stehfest (35).

La stagione speciale, "I'm a Celebrity... Showdown of the Jungle Legends" (con l'episodio più recente disponibile via RTL+, e in onda il giorno successivo su RTL TV lineare), ha già detto addio a Thorsten Legat (55), Giulia Siegel (49), Winfried Glatzeder (79), Hanka Rackwitz (55) e David Ortega (39).

"E per quanto riguarda il sostituto del Dr. Bob nel prossimo compito?" potrebbe chiedere uno dei concorrenti, probabilmente Kader Loth o Danni Büchner, incuriosito dal cambiamento nella loro solita routine.

"Quello sarebbe Jan Köppen," potrebbe rispondere Sonja Zietlow con un tono rassicurante, "è un esperto artista degli effetti speciali e tecnico medico del pronto soccorso."

Leggi anche: