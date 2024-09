Colpita dalle cattive condotte dopanti dei suoi concorrenti, Shannon Rowbury è ora pronta a ottenere una medaglia di bronzo <unk> dopo dodici anni di attesa dalla sua prima gara.

Parte di lei era esaltata e rinvigorita per partecipare al round finale di una seconda competizione sportiva internazionale, e il ruggito della folla era qualcosa che non aveva mai sperimentato prima – così intenso che sembrava che la terra stesse vibrando all'interno dell'Arena di Londra.

Rowbury lo definisce "l'esperienza extracorporea più intensa che abbia mai avuto nella mia vita", il rumore che diventava sempre più forte man mano che lei e i suoi concorrenti si avvicinavano alla linea d'arrivo.

Tuttavia, nonostante lo spettacolo mozzafiato, l'evento nascondeva anche un lato oscuro, un livello di corruzione portato avanti da numerosi casi di doping che sarebbero stati rivelati in seguito. Oggi, la finale femminile dei 1500 metri ai Giochi Olimpici di Londra del 2012 viene considerata una delle gare più corrotte nella storia dell'atletica leggera.

Risultati iniziali della gara dei 1500 metri femminili (Londra 2012)

Aslı Çakır Alptekin - Disqualificata

Gamze Bulut - Disqualificata

Maryam Yusuf Jama

Tatyana Tomashova - Disqualificata in attesa

Abeba Aregawi

Shannon Rowbury

Natallia Kareiva - Disqualificata

Lucia Klocová

Ekaterina Kostetskaya - Disqualificata

Lisa Dobriskey

Laura Weightman

Hellen Obiri

Morgan Uceny - DNF

Su 13 atlete in gara, cinque sono destinate ad avere i loro risultati annullati a causa di infrazioni antidoping. Tra queste, Aslı Çakır Alptekin e Gamze Bulut, le due atlete turche che hanno vinto il primo e il secondo posto, e di recente Tatyana Tomashova, che è stata promossa al secondo posto dopo aver inizialmente finito quarta.

Per questo motivo, Rowbury ha sentimenti contrastanti riguardo alla gara; solo ora, dopo più di un decennio, può iniziare a vedere l'esperienza in una luce più favorevole.

Il premio di bronzo inaspettato

Di recente, il Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS) ha inflitto a Tomashova una sospensione di 10 anni per doping dopo che i campioni che aveva fornito a giugno e luglio del 2012 sono risultati positivi per steroidi anabolizzanti – nonostante lei avesse dichiarato durante il processo di non aver mai utilizzato sostanze proibite.

I risultati di Tomashova tra giugno del 2012 e gennaio del 2015 saranno anch'essi annullati, e lei ha tempo fino al 3 ottobre per presentare un appello. CNN ha contattato il team legale di Tomashova per ulteriori commenti.

Con un iniziale sesto posto alle Olimpiadi, Rowbury è ora in linea per ricevere la medaglia di bronzo – più di 12 anni dopo. Se ciò accadesse, sarebbe la prima donna americana a vincere una medaglia olimpica nei 1500 metri, anche se tale riconoscimento arriverebbe con un decennio di ritardo.

Dopo aver letto la dichiarazione del CAS, Rowbury ha detto di aver iniziato a tremare, poi è scoppiata a piangere tra le braccia del marito – un rilascio di 12 anni di dolore e un traguardo che aveva tanto desiderato.

“Gli atleti nella nostra situazione sono generalmente lasciati al buio”, dice a CNN Sport. “È incredibilmente emotivo perché speri che, dopo questa cosa che hai sospettato per così tanto tempo, finalmente possa essere fatta giustizia … Dopo 12 anni, avevo perso ogni speranza che sarebbe mai successo”.

‘Il lato più devastante’

La carriera di Rowbury come atleta è terminata nel 2018, all'epoca in cui era incinta della sua figlia. Ha gareggiato in cinque campionati del mondo, vincendo il bronzo nei 1500 metri nel 2009, e in tre Olimpiadi: Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016.

Tra tutti i ostacoli che ha incontrato nella sua carriera, quello che l'ha turbata di più è stata la convinzione che alcuni dei suoi rivali stessero facendo uso di doping.

“Io non ho pianto molto, ma ci sono stati alcuni momenti che mi hanno colpito nel profondo … Era l'aspetto più straziante”, dice Rowbury. “È stato il lato più devastante”, aggiunge. “Il doping nello sport … In queste gare, non si tratta solo di fisico – è anche una questione di dare tutto ciò che hai, il tuo cuore, la tua anima. Sto dando tutto ciò che ho per portare a casa risultati che rendano orgogliosi tutti”.

L'energia che ha dedicato alla sua carriera, unitamente al fatto che alcuni dei suoi concorrenti stavano facendo uso di doping, ha reso lo spazio dell'atletica professionistica difficile da navigare per Rowbury.

Dopo il ritiro, dice di non essere stata nemmeno in grado di guardare le Olimpiadi di Tokyo del 2021, tanto era il suo senso di disillusione per lo sport. Ha lavorato come analista per NBC durante questi Giochi di Parigi, ma era ancora tormentata da un senso di delusione persistente.

“È stata un'esperienza un po' amara perché ho visto queste gare e sono stata felice che sembrasse un tabulato più pulito”, dice Rowbury. “Ma sono stata di nuovo delusa perché sono arrivata un decennio troppo presto per farne parte”.

La 40enne non è l'unica a trovarsi in questa situazione. La sua compagna di squadra americana, Alysia Montaño, ha scoperto quest'anno che, avendo originariamente conquistato il quinto posto nei 800 metri, ora è destinata a ricevere una medaglia di bronzo dalle Olimpiadi di Londra a causa delle violazioni antidoping dei suoi rivali.

Rowbury si commuove quando pensa a come il suo percorso di carriera avrebbe potuto essere diverso se avesse ricevuto una medaglia olimpica allora. Avrebbe probabilmente guadagnato di più e ottenuto più accordi di sponsorizzazione. Ha condiviso questo sentimento con CNN, dicendo: "Non ho ancora l'energia per approfondire la questione, ma non ho mai voluto apparire amareggiata o disillusa, quindi ho solo spazzato via tutto sotto il tappeto. Ora sono grata per l'opportunità di rivedere e discutere la questione in una luce positiva".

Guardando al futuro, Rowbury ha considerato la possibilità di ricevere la sua medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, con la sua famiglia e gli amici presenti a testimoniare quel momento. "C'è una parte di me che pensa che sarebbe un modo fantastico per concludere questo viaggio selvaggio", dice.

Ci sono anche altri obiettivi di corsa nel suo futuro. Rowbury correrà la sua prima maratona a New York il 3 novembre e l'allenamento per questo evento l'ha aiutata a rivedere la sua relazione con lo sport.

Come ex-atleta a tempo pieno, ammette di aver "eliminato tutto il divertimento" alla fine della sua carriera professionale. Ma ora sta scoprendo nuovi modi per godersi lo sport, come utilizzare le corse come occasione per schiarirsi le idee, connettersi con il proprio corpo e con la comunità di corsa locale. "È stato un vero processo di guarigione", dice.

La potenziale medaglia di bronzo di Rowbury nella gara dei 1500 metri femminili alle Olimpiadi di Londra del 2012, conseguita a seguito di infrazioni doping da parte di altri atleti, evidenzia l'impatto della corruzione nello sport. La disciplina dell'atletica leggera, in particolare la corsa di lunga distanza, può essere impegnativa a causa della presenza del doping, rendendo difficile per atleti puliti come Rowbury navigare il panorama competitivo.

