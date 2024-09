- Colpire con gravissime ferite di passeggeri: il veicolo si scontra con l'autobus.

In un incidente stradale avvenuto a Mattchow, distretto di Vorpommern-Rügen, diverse persone hanno riportato ferite in una serata di lunedì. Il principale responsabile, un 39enne alla guida di un veicolo, non ha rispettato la precedenza in una intersezione, causando una collisione con l'autobus, secondo le autorità.

La conducente e il suo accompagnatore hanno riportato ferite lievi. Per fortuna, i loro figli, che si trovavano a bordo del veicolo, sono usciti illesi. Il 50enne autista dell'autobus è rimasto illeso. Purtroppo, una donna di 55 anni a bordo del mezzo pubblico ha riportato ferite gravi e è stata trasportata all'ospedale di Greifswald in elicottero.

A bordo dell'autobus si trovavano anche due bambini di scuola elementare, che per fortuna sono usciti illesi e hanno lasciato la scena autonomamente. I danni alla proprietà sono stimati in circa 25.000 euro.

La donna di 55 anni ferita è ricoverata all'ospedale di Greifswald, insieme ad altri pazienti. Nonostante il caos, molti passeggeri dell'autobus sono riusciti a lasciare la scena in sicurezza.

