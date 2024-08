- Colpi di pistola verso un veicolo in viaggio - sospettato autista arrestato

Durante le indagini sulle violente conflittualità tra due fazioni opposte nella zona del Reno-Meno, le autorità hanno arrestato un altro sospettato. Questo individuo di 30 anni è sospettato di essere alla guida del veicolo che ha sparato contro un altro veicolo in movimento a maggio 2023, secondo quanto dichiarato dalla polizia di Francoforte. Si è arreso pacificamente durante una sosta per fare benzina in una sera di giovedì.

Il principale sospettato era già stato arrestato a novembre 2023. Fortunatamente, non ci sono state vittime nell'episodio e il conducente del veicolo target è riuscito a fuggire illeso.

Da quando nel 2021 queste due fazioni sono in conflitto a Francoforte, ci sono state numerose persone ferite in questi scontri, incluso un uomo accoltellato a Francoforte ad aprile 2021.

In un incidente avvenuto a gennaio 2021, circa 30 membri di una fazione hanno fatto irruzione in un chiosco a Francoforte, di proprietà dei loro rivali, sparando durante l'assalto. In seguito, a novembre 2022, il tribunale regionale di Francoforte ha condannato quattro imputati per furto e li ha condannati alla prigione. Per far fronte a questa situazione in peggioramento, la polizia locale ha istituito un'agenzia investigativa specializzata, SC 2804.

