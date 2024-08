- Colpi di pistola rilasciati da un incidente di veicolo - Azione di polizia a Brema

Un gruppo di festaioli nuziali ha scatenato una reazione delle forze dell'ordine a Brema. I testimoni hanno dichiarato che colpi di arma da fuoco sono stati sparati in aria dal convoglio, come confermato dalle autorità nelle prime ore del mattino. Dopo un esame dei partecipanti e dei veicoli, è stata sequestrata un'arma non letale. Un veicolo è stato sequestrato e rimosso a causa di uno status di proprietà dubbio.

In precedenza, un altro veicolo aveva urtato una barriera di avvertimento sull'uscita dell'A27. La polizia ha interrogato tutti i coinvolti. Sono state presentate diverse segnalazioni, che comprendevano violazioni delle regolamentazioni sulle armi da fuoco.

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente sull'uscita dell'A27 aveva una storia di incidenti legati alle armi da fuoco. Le autorità hanno dovuto indagare ulteriormente a causa dei numerosi rapporti di violazione associati ad esso.

