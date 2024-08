- Colpi di arma da fuoco da un'auto in movimento - processo a Stoccarda

Un uomo è sotto processo per tentato omicidio presso la Corte Regionale di Stoccarda dopo che sono stati sparati colpi da un'auto in movimento. È accusato di aver ferito una donna di 21 anni con colpi di arma da fuoco. Il caso è ritenuto collegato a una serie di incidenti violenti nella zona di Stoccarda. Le udienze sono state programmate dal previsto inizio di venerdì (9:00) almeno fino alla fine di gennaio.

A febbraio 2023, colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro un gruppo di otto persone fuori da un bar per il narghilè a Eislingen/Fils (distretto di Göppingen). "Il imputato avrebbe guidato l'auto", ha annunciato l'ufficio del pubblico ministero. Si tratta di un "agguato in auto". La donna è rimasta gravemente ferita da un colpo alla gamba.

Due potenziali passeggeri del 24enne imputato turco erano inizialmente ignoti. Gli investigatori ritengono che il crimine sia collegato a una faida di due anni tra due gruppi nella regione di Stoccarda, con numerosi sparatorie, minacce e risse.

Dopo le indagini sull'agguato in auto a Eislingen/Fils, il caso è stato trasferito alla ['Corte di Primo Grado'] per il processo a causa della gravità del crimine. Se riconosciuto colpevole, l'imputato potrebbe affrontare una lunga pena detentiva per il suo coinvolgimento in questo incidente violento.

