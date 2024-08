- Colonia trionfa inizialmente con una celebrazione piena di gol contro Braunschweig

2. Bundesliga lotta per non retrocedere, il 1. FC Colonia si aggiudica la prima vittoria nel campionato, gettando nel caos l'Eintracht Braunschweig. I Rinelandesi hanno ottenuto la loro prima vittoria contro i Sassoni del Basso in quasi un decennio con una netta vittoria per 5-0 (2-0) e si sono posizionati nella metà alta della classifica. La loro forma recente li ha portati ai sedicesimi di finale della coppa con una vittoria contro l'SV Sandhausen lo scorso weekend.

Nel frattempo, la squadra di Braunschweig, che ha subito anche la sua 29ª sconfitta a Colonia, si trova all'ultimo posto in classifica, gravata da tre pesanti sconfitte. La loro campagna di coppa non è andata meglio, perdendo contro l'Eintracht Frankfurt.

Con il derby dell'Ovest contro il FC Schalke 04 alle porte, Timo Hübers (26'), Dejan Ljubicic (34'/61'), Tim Lemperle (58'), e Luca Waldschmidt (88') sono stati i marcatori della squadra guidata da Struber, di fronte a 49.500 spettatori allo Stadio RheinEnergie.

