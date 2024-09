- Colonia sostiene con entusiasmo la linea Schalke - Lieberknecht a Darmstadt

Giovane Capitano del 1. FC Colonia Alza le Braccia, Esulta per la Vittoria Storica. "Significa Molto per Me Come Residente di Colonia," Ha Detto Jan Thielmann, Più Giovane Capitano della Storia del FC, Dopo la Vittoria 3:1 Sull'FC Schalke 04 nella Prima Partita della 2. Bundesliga. "Abbiamo Davvero Brillato con i Nostri Giocatori Veloci, Non Siamo una Squadra che Si Ritira Solamente."

Con questa vittoria, il 1. FC Colonia emerge come candidato per la promozione nella 2. Bundesliga, dove l'allenatore Torsten Lieberknecht aveva già lasciato l'SV Darmstadt 98 alla quarta giornata. "Oggi non è un grande giorno per l'SV Darmstadt 98. Una persona che ha un profondo legame con i gigli e ha fatto contributi significativi al club non è più il nostro allenatore," ha detto il presidente dell'SVD Rüdiger Fritsch dopo la sconfitta disastrosa per 0:4 contro l'SV Elversberg e la retrocessione all'ultima posizione della classifica.

Colonia Supera Schalke

A Gelsenkirchen, la squadra di Colonia ha inviato un messaggio ai rivali con prestazioni eccezionali. "Queste vittorie ci aiutano nel nostro percorso verso il progresso," ha detto l'allenatore del FC Gerhard Struber. La proibizione di trasferimenti imposta dalla FIFA potrebbe ancora avere un effetto positivo sulla squadra di Struber. Cinque giovani dell'accademia del club hanno iniziato la partita.

Damion Downs (25 ° minuto), Linton Maina (45 + 1) e Tim Lemperle (46 °) hanno segnato per Colonia nella partita tra i due originali della Bundesliga. Il capitano di Schalke, Kenan Karaman (66 °, rigore), è stato l'unico a segnare per Schalke. "Quelli sono stati tre gol che non avrebbero dovuto succedere. Abbiamo difeso troppo casualmente," si è lamentato il capitano di Schalke. "Era chiaro che non potevamo tenere il passo contro una squadra di primo livello come Colonia."

Düsseldorf Mostra il Suo Spirito Attaccante

Gli sconfitti dei play-off della scorsa stagione, Düsseldorf, hanno già dimostrato il loro spirito offensivo e hanno preso il comando della classifica. La nuova acquisizione Danny Schmidt ha segnato il gol vincente per 1:0 dopo una prestazione impressionante contro l'Hannover 96. "Non possiamo essere biasimati per i nostri risultati nelle ultime settimane. È stato piuttosto emozionante oggi e andiamo in pausa internazionale con una buona sensazione," ha detto l'allenatore della Fortuna Daniel Thioune.

Paderborn Perdente il Primo Posto

Il SC Paderborn ha mancato il primo posto. Gli East Westphalians hanno ottenuto solo un pareggio a reti inviolate contro la promossa SSV Ulm. Karlsruhe si è classificato al secondo posto con una vittoria per 2:1 contro l'Eintracht Braunschweig, lasciando i basso-sassoni senza punti in fondo alla classifica.

La SpVgg Greuther Fürth e il 1. FC Magdeburg hanno festeggiato vittorie in trasferta

