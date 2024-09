Colonia è l'equivalente terrestre più vicino a vivere la Luna.

"Hub di addestramento per la Luna": La città di Colonia ora ospita una struttura di preparazione per la missione lunare, completa di polvere lunare, rocce e rover lunari. Secondo l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), questa è l'unica struttura del genere a livello globale.

Un deserto grigio di polvere, accompagnato da un veicolo spaziale in miniatura, un "rover lunare" su ruote, e l'infinita oscurità dello spazio - questo è ciò che il nuovo centro di addestramento per astronauti "Luna" a Colonia sembra. Per l'ESA, serve come "unica struttura globale per preparare le future missioni sulla luna della Terra". In parole semplici, "la Luna sulla Terra". Con una superficie di 700 metri quadrati, è costato circa 45 milioni di euro, finanziati congiuntamente dall'ESA, dal Centro Spaziale Tedesco (DLR) e dallo stato della Renania Settentrionale-Vestfalia.

La Luna, l'ultima volta visitata dagli esseri umani nel 1972, ha recentemente attirato molta attenzione. In effetti, si sta parlando di costruire un "villaggio lunare", una base lunare per la ricerca. L'astronauta Alexander Gerst spiega: "Crediamo che la Luna sia nata dalla Terra, è la gemella della Terra. Ma non ha atmosfera, quindi tutto sulla sua superficie rimane preservato". Aggiunge inoltre: "Sulla Terra, non possiamo trovare rocce vecchie miliardi di anni, intatte. Sulla Luna, sì".

Comprendere meglio la Luna potrebbe fornire informazioni sul passato e sul futuro della Terra. Gerst ipotizza: "Potremmo trovare frammenti rocciosi sulla Luna che sono stati espulsi dalla Terra primitiva. Su quei frammenti, potrebbe esserci preservata la vita sulla Terra primitiva. Dobbiamo raccoglierli e completare il puzzle delle nostre origini".

Suolo argilloso soggetto ad abrasione

Le missioni lunari richiedono una pianificazione accurata, data la natura ostile della Luna. Soprattutto, è estremamente polverosa, con particelle dure, appiccicose e ruvide che possono facilmente abrasionare le superfici. "La polvere sembra sabbia sulla spiaggia, ma si sente completamente diversa quando ci cammini sopra", condivide 'Astro-Alex'. "Ha particelle molto fini. Appena ci si cammina sopra, si alza una piccola nuvola di polvere". La polvere simulata nella struttura di Colonia è fatta da grani vulcanici delle Siebengebirge vicino a Bonn.

Gli astronauti del centro "Luna" possono ora praticare l'estrazione di campioni di suolo e il loro stoccaggio. Inoltre, imparano a indossare e rimuovere tute spaziali senza inalare particelle di polvere. "È fondamentale addestrarsi il più realisticamente possibile", sottolinea Gerst. "Non c'è una struttura del genere al mondo. Si può veramente dire che Colonia è il posto più vicino alla Luna sulla Terra".

Il motivo per cui questa struttura è stata stabilita a Colonia è il Centro Astronauti Europeo, dove gli astronauti si sono addestrati per le loro missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per anni. Gerst scherza: "In effetti, si potrebbe dire: Colonia è qualcosa come l'ombelico dello spazio in Europa".

La bassa gravità sulla Luna, che è solo un sesto di quella terrestre, ha invitato una soluzione unica. Il team del progetto "Luna" prevede di far sollevare gli astronauti futuri sulla Luna con le funi nella sala, alleggerendo così il carico. L'astronauta Matthias Maurer lo paragona a "un concerto di Helene Fischer, quando fluttua sul palco con una fune". In questo centro vengono anche testati i veicoli lunari. Il direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher sottolinea: "È importante perché questi veicoli non funzionerebbero se la polvere vi entrasse dentro".

Mentre la NASA si prepara a inviare i primi astronauti sulla Luna con 'Artemis 3', previsto per settembre 2026, la questione di chi sarà il prossimo a mettere piede sulla Luna rimane senza risposta. "Saranno astronauti americani", conferma Aschbacher, "ma

