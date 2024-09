Colonia assiste a una gioia inaspettata da parte dei residenti di Magdeburgo

Nonostante diverse opportunità, i giocatori di Colonia non sono riusciti a trovare la rete nella prima metà. Questo errore si è ritorto contro di loro nella seconda metà, poiché gli ospiti del Magdeburgo hanno segnato due volte e hanno negato a Colonia il secondo posto.

Colonia ha mancato l'occasione di salire al secondo posto nella 2. Bundesliga, perdendo 1:2 (0:0) contro l'invincibile 1. FC Magdeburgo. Nonostante un pubblico di casa di 50.000 spettatori, Colonia ha dominato la partita ma non è riuscita a capitalizzare le sue chance. Damion Downs (49.) ha finalmente messo Colonia in vantaggio, ma Falko Michel (66.) e Jean Hugonet (83.) hanno ribaltato la partita per gli ospiti.

La partita è stata tra due squadre note per il loro potere offensivo. Dopo un minuto di silenzio in onore del compianto Christoph Daum, Colonia ha preso il controllo. Hanno creato diverse occasioni ma non sono riusciti a concretizzare fino a quando Mohammed El Hankouri (19.) ha salvato la migliore occasione sulla linea per Magdeburgo. Alla fine di una prima metà unilaterale, Magdeburgo è stata fortunata poiché Martijn Kaars non è riuscito a concludere un contropiede per gli ospiti.

Colonia ha iniziato la seconda metà con maggior urgenza e ha segnato attraverso Downs dopo un errore di Daniel Heber. Tuttavia, il loro slancio è stato fermato quando un calcio di punizione degli ospiti ha permesso a Michel di pareggiare. Questa è stata la quarta volta che questa stagione Magdeburgo ha segnato con un sostituto. Gli ospiti hanno continuato a spingere ma Hugonet (83.) ha trovato la rete con un pallone deviato per dare agli ospiti il vantaggio.

Despite

Leggi anche: