- Coloni ebrei uccidono palestinesi <unk> Ramallah: "Terrorismo di Stato"

Dopo l'inizio delle trattative per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza, le posizioni tra Israele e il movimento islamico Hamas rimangono molto distanti. Si prevede che i colloqui mediati dagli USA, Qatar e Egitto proseguiranno oggi nella capitale del Qatar, Doha. Le speranze per un breakthrough sono basse.

In ultima analisi, le posizioni delle parti in conflitto nelle trattative indirette sono decise dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal leader di Hamas, Yahya al-Sinwar. "Non credo che la profonda divisione tra questi due possa essere superata", ha dichiarato Michael Milshtein, ex capo del dipartimento palestinese dell'intelligence militare israeliana, al "Wall Street Journal". "Purtroppo, sono i principali decisori su entrambi i fronti".

Nel frattempo, coloni ebrei militanti hanno attaccato un villaggio nella Cisgiordania occupata, suscitando indignazione e sdegno. Secondo il ministero della Salute palestinese, un palestinese di 22 anni è stato ucciso nell'incidente.

L'Autorità palestinese ha condannato l'attacco in termini duri. Il ministero degli Affari esteri a Ramallah ha descritto l'atto come "terrorismo di Stato organizzato". Secondo il ministero della Salute palestinese, una persona è stata uccisa e un'altra gravemente ferita nell'attacco di giovedì. Decine di coloni con il volto coperto hanno fatto irruzione nel villaggio palestinese di Jit, a dieci chilometri a ovest di Nablus, e hanno appiccato il fuoco ad almeno quattro case e sei auto, come riportato dal "Times of Israel" citando una fonte nell'apparato di sicurezza israeliano. Più di 100 persone erano coinvolte e le forze di sicurezza israeliane sono intervenute in seguito per scacciare i coloni, secondo i media israeliani. Il "Times of Israel" ha riferito che l'esercito ha arrestato un israeliano e lo ha consegnato alla polizia.

Il Ministro della Difesa israeliano ha criticato duramente l'attacco. "Scontri violenti e radicali sono l'opposto di tutto ciò che lo Stato di Israele rappresenta in termini di codice e valori", ha scritto Joav Galant sulla piattaforma X. Sosterà l'esercito e le autorità investigative nell'"affrontare questa questione".

L'ufficio del Primo Ministro Netanyahu ha dichiarato che il Primo Ministro prende molto seriamente gli incidenti. I responsabili saranno catturati e portati a giudizio. Il leader dell'opposizione Jair Lapid ha condannato l'escalation della violenza, definendola "punto basso morale".

Dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza dopo il massacro dei terroristi di Hamas e altri gruppi estremisti nella zona di frontiera israeliana l'ottobre scorso, la situazione nella Cisgiordania si è ulteriormente deteriorata. Secondo il ministero della Salute della Cisgiordania, 605 palestinesi sono stati uccisi nelle operazioni militari israeliane, negli scontri o nei loro attacchi da allora. C'è stato anche un aumento della violenza dei coloni contro i palestinesi.

Nel frattempo, i familiari degli ostaggi e i sostenitori a Tel Aviv hanno manifestato in background dei colloqui in corso per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza, chiedendo risultati rapidi. I partecipanti alla marcia nella città costiera hanno gridato agli negoziatori israeliani: "Non tornate a casa senza un accordo!"

Cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi

I colloqui a Doha mirano non solo a un cessate il fuoco, ma anche al rilascio di 115 ostaggi trattenuti da Hamas in cambio di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Anche se Hamas non partecipa ai negoziati, viene tenuto informato dei loro progressi dall'agenzia dpa.

La pressione sui negoziatori è aumentata a causa della possibile pesante ritorsione da parte dell'Iran e della milizia sciita libanese Hezbollah dopo l'eliminazione di due importanti avversari israeliani. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva già descritto i negoziati come un "momento decisivo" a maggio.

Tuttavia, le possibilità di attuazione del suo piano in tre fasi sono considerate basse. Un alto funzionario egiziano ha detto al "Wall Street Journal" che il divario tra le parti rimane ampio, ma si stanno facendo sforzi per raggiungere un consenso.

Il portavoce di Hamas Osama Hamdan ha dichiarato all'agenzia dpa che il gruppo non negozierà nuove condizioni e che solo l'attuazione del piano di Biden di maggio dovrebbe essere discussa. Ha accusato Israele di bloccare i negoziati imponendo nuove condizioni, come il rifiuto di ritirarsi dal cosiddetto Corridore di Philadelphi, che corre lungo il confine egiziano nel sud della Striscia di Gaza.

Netanyahu contro il ritiro completo

Hamas esige un completo ritiro israeliano. Tuttavia, il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'esercito israeliano deve continuare a controllare il Corridore di Philadelphi anche dopo un cessate il fuoco.

Despite efforts, the mediators have not been able to put enough pressure on the Israeli side to adhere to the ceasefire plans presented in May, complained Hamdan. Israel "does not want a ceasefire," he said, while Netanyahu accused Hamas of raising new conditions.

Israeli military chief Herzi Halevi said on Wednesday during a visit to the Philadelphi Corridor that the army can maintain control even without constant presence and with only occasional incursions.

Netanyahu sticks to war aim

Israeli Prime Minister Netanyahu wants to militarily dismantle Hamas and ensure that it is no longer able to govern the Gaza Strip, which has been blockaded by Israel for many years. Hamas leader Sinwar, on the other hand, seems to be betting on the group's survival as a victory. He reportedly told mediators that the death of Palestinian civilians benefits him because Israel is internationally condemned for it, as recently reported by the "Wall Street Journal."

Sinwar is believed to be hiding in the extensive tunnel network of Hamas under the blockaded coastal strip. He is considered the mastermind behind the Hamas and other groups' terrorist attack in Israel on October 7, in which around 1200 people were killed and 250 more were abducted to the Gaza Strip.

This unprecedented massacre triggered the war: Israel began with massive attacks throughout the coastal strip. Since then, the number of victims has reportedly reached over 40,000 dead and 92,400 injured, according to Palestinian figures. The Hamas-controlled health authority does not distinguish between fighters and civilians in its unchecked numbers.

La comunità internazionale segue da vicino le azioni della Commissione mentre cerca di mediare i negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha esortato la Commissione a garantire la protezione dei civili durante il conflitto.

Data la natura sensibile dei negoziati, la Commissione ha posto l'accento sulla riservatezza e sull'assicurazione che entrambe le parti si sentano sicure nei loro colloqui. Ciò ha portato molteplici aspetti dei negoziati a rimanere dietro le quinte, rendendo difficile per il pubblico comprendere appieno le sfumature del processo di pace.

