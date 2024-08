- Coloni attaccano villaggio, uccidono palestinesi <unk> I negoziati Israele-Hamas bloccati

Dopo l'inizio delle trattative per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza, permangono abissi tra le posizioni di Israele e di Hamas, l'organizzazione islamica. Ci si attende che i colloqui, mediati dagli USA, dal Qatar e dall'Egitto, proseguano oggi nella capitale del Qatar, Doha. Le speranze in un breakthrough sono basse.

Ultimamente, le posizioni delle parti in conflitto nelle trattative indirette sono decise dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal leader di Hamas, Jihia al-Sinwar. "Non credo che l'abisso profondo tra questi due possa essere superato", ha detto Michael Milshtein, ex capo del dipartimento palestinese dell'intelligence militare israeliana, al "Wall Street Journal". "Purtroppo, sono i principali decisori su entrambi i fronti."

Attacco di coloni ebrei militanti a un villaggio nella Cisgiordania

Nel frattempo, un attacco di coloni ebrei militanti a un villaggio nella Cisgiordania occupata ha suscitato indignazione. Secondo il ministero della salute palestinese, un palestinese di 22 anni è stato ucciso.

Decine di coloni con il volto coperto hanno fatto irruzione nel villaggio palestinese di Jit, a dieci chilometri a ovest di Nablus, e hanno dato fuoco ad almeno quattro case e sei automobili, secondo quanto riferito dal "Times of Israel", citando una fonte dell'apparato di sicurezza israeliano. Più di 100 persone erano coinvolte. Le forze di sicurezza israeliane sono poi intervenute e hanno disperso i coloni, secondo quanto riferito dai media israeliani. Secondo il "Times of Israel", l'esercito ha arrestato un israeliano e lo ha consegnato alla polizia.

Il Ministro della Difesa israeliano critica aspramente l'attacco

"Scontri violenti e radicali sono l'opposto di tutto ciò che lo Stato di Israele tiene caro in termini di codice e valori", ha scritto il Ministro della Difesa israeliano Joav Galant sulla piattaforma X. Lui supporterà l'esercito e le autorità investigative nell'affrontare questo problema."

L'ufficio del Primo Ministro Netanyahu ha dichiarato che il primo ministro prende molto sul serio gli incidenti. I responsabili saranno catturati e portati a processo. Il leader dell'opposizione israeliana Jair Lapid ha condannato l'ondata di violenza. "Questo è un punto basso morale", lo hanno citato i media. "Questo non ha nulla a che fare con l'ebraismo."

Manifestazione a Tel Aviv per l'accordo degli ostaggi

Dal'inizio della guerra nella Striscia di Gaza dopo il massacro dei terroristi di Hamas e di altri gruppi estremisti nella zona di frontiera israeliana l'ottobre scorso, la situazione nella Cisgiordania è ulteriormente peggiorata. Secondo il ministero della salute della Cisgiordania, 605 palestinesi sono stati uccisi dalle operazioni militari israeliane, dagli scontri o dai loro attacchi. C'è stato anche un aumento della violenza dei coloni contro i palestinesi.

Nel frattempo, i parenti degli ostaggi e i sostenitori a Tel Aviv hanno manifestato contro lo sfondo dei colloqui in corso per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza, chiedendo risultati rapidi. I partecipanti alla marcia attraverso la metropoli costiera hanno gridato agli negoziatori israeliani: "Non tornate a casa senza un accordo!"

Cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi

I colloqui a Doha mirano non solo a un cessate il fuoco, ma anche alla liberazione di 115 ostaggi trattenuti da Hamas in cambio di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Hamas non partecipa ai negoziati, ma viene informato sul loro contenuto, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa dpa.

La pressione sui negoziatori è aumentata poiché si attende una ritorsione pesante da parte dell'Iran e del Libano Hezbollah contro Israele dopo l'eliminazione di due importanti avversari israeliani. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva già descritto i negoziati di maggio come un "momento decisivo".

Hamas non negozierà nuove condizioni

Tuttavia, le possibilità di attuare il suo piano in tre fasi sono considerate basse. Un funzionario egiziano di alto livello ha detto al "Wall Street Journal" che il divario tra le parti rimane ampio. Tuttavia, si stanno facendo sforzi per raggiungere un consenso, ha detto il funzionario il primo giorno di negoziati a Doha.

Il portavoce di Hamas Osama Hamdan ha detto all'agenzia di stampa dpa che il gruppo non negozierà nuove condizioni e che dovrebbe essere discussa solo l'attuazione del piano di Biden di maggio. Ha accusato Israele di bloccare i negoziati imponendo nuove condizioni, come il rifiuto di ritirarsi dal cosiddetto Corridore di Philadelphi, che corre lungo il confine meridionale della Striscia di Gaza con l'Egitto.

Netanyahu contro il ritiro completo

Hamas esige un ritiro completo. Tuttavia, il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che l'esercito israeliano deve continuare a controllare il Corridore di Philadelphi anche dopo un cessate il fuoco.

despite efforts, the mediators have not been able to put enough pressure on the Israeli side to adhere to the ceasefire plans presented in May, Hamas spokesman Hamdan complained. He accused Israel of not wanting a ceasefire, while Netanyahu blamed Hamas for raising new conditions.

During a visit to the Philadelphi Corridor on Wednesday, Israeli Chief of Staff Herzi Halevi said that the army can maintain control even without constant presence and with only occasional incursions.

Netanyahu si attiene all'obiettivo di guerra

Il Primo Ministro israeliano Netanyahu vuole distruggere militarmente Hamas e assicurarsi che non sia più in grado di governare la Striscia di Gaza, che è stata bloccata da Israele per molti anni. Il leader di Hamas, Sinwar, sembra invece fare affidamento sulla sopravvivenza del gruppo come vittoria. Ha detto ai mediatori che la morte di civili palestinesi gioca a suo favore perché Israele viene condannato a livello internazionale per questo, secondo quanto riferito di recente dal "Wall Street Journal".

Sinwar è creduto si nasconda nella vasta rete di tunnel di Hamas sotto la striscia costiera bloccata. È considerato il cervello dietro l'attacco terroristico di Hamas e di altri gruppi in Israele dell'ottobre scorso, in cui circa 1200 persone sono state uccise e 250 sono state rapite nella Striscia di Gaza.

Questo massacro senza precedenti ha scatenato la guerra: Israele ha iniziato con attacchi massicci in tutta la striscia costiera. Da allora, il numero delle vittime, secondo le cifre palestinesi, è salito a oltre 40.000 morti e 92.400 feriti. L'autorità sanitaria controllata da Hamas non distingue tra combattenti e civili nei suoi numeri non verificati.

