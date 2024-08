- Cologne: divieto notturno dei robot per falciare: nessun modello per il Nord Reno-Vestfalia

Cologna sta per introdurre un divieto notturno per i robot tagliaerba per proteggere i ricci, secondo gli ufficiali della città. Tuttavia, il governo statale non è favorevole a questo approccio e invece fa appello alla "ragione delle persone" per esercitare cautela nelle loro pratiche di giardinaggio.

Il contesto, riportato per primo dal "Cologner Stadt-Anzeiger": L'amministrazione comunale di Cologna sta pianificando di emanare un'ordinanza basata sulla legge federale sulla conservazione della natura per introdurre un "divieto di guida notturno" per i robot tagliaerba per proteggere i ricci. Secondo il documento, i tempi del divieto saranno allineati con i tempi del tramonto e dell'alba, comprese le 30 minuti prima e dopo il crepuscolo.

Il motivo dato dall'amministrazione è che i ricci, come specie particolarmente protetta con popolazioni in declino, meritano misure di protezione. La città ha sottolineato che i "tagliaerba automatici" possono causare "ferite da taglio gravi o letali" ai ricci.

Il Ministero dell'Agricoltura e della Protezione dei Consumatori non vede la necessità di adottare il modello di Cologna a livello statale. Il ministero e gli ufficiali statali della protezione degli animali già "promuovono regolarmente la corretta e attenta utilizzazione dei robot tagliaerba e la creazione di giardini adatti ai ricci e alla vita selvatica."

Per proteggere i ricci attivi durante il crepuscolo e la notte nel proprio giardino, "il tosaerba dovrebbe idealmente tagliare intorno a mezzogiorno", consiglia il ministero. Inoltre, "quando si utilizzano i trimmers durante il giorno, si dovrebbe anche prestare attenzione ai ricci, che spesso dormono vicino ai cespugli e alle siepi."

Il governo statale si oppone al divieto proposto dalla città per i robot tagliaerba notturni, invece esortando i cittadini a esercitare cautela nelle loro pratiche di giardinaggio. Secondo il Ministero dell'Agricoltura e della Protezione dei Consumatori, il governo statale promuove già l'utilizzo corretto e attento dei robot tagliaerba e la creazione di giardini adatti ai ricci.

