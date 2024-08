- Collizione di otto veicoli che ha causato danni per un valore di circa 120.000 euro.

Vicino all'autostrada federale 14, vicino a Fellbach (distretto di Rems-Murr), si è verificata una serie di incidenti che hanno coinvolto sei veicoli e due camion. Le autorità hanno stimato i danni totali in circa 120.000 euro. Inizialmente, un conducente di 52 anni che non ha frenato è entrato in collisione con il traffico fermo e ha urtato un altro veicolo. Il 52enne e i 22 e 23enni nell'altro veicolo hanno riportato ferite lievi.

Successivamente, altri quattro veicoli e due camion si sono scontrati a catena. Un conducente di 25 anni ha riportato ferite lievi. Il tratto tra Fellbach-Sud e Waiblingen-Sud è stato chiuso per circa quattro ore in direzione di Aalen.

La serie di incidenti ha continuato a creare caos, causando la collisione di altri quattro veicoli e due camion. Fortunatamente, il 25enne alla guida ha riportato solo ferite lievi a causa di questo incidente successivo.

Leggi anche: