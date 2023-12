Collin Morikawa: "È incredibile avere un'amicizia" con Tiger Woods - "Ha fatto crescere questo gioco come nessun altro ha mai fatto".

Morikawa è diventato professionista solo nel 2019, ma è già entrato nella storia come primo golfista maschio a vincere sia il PGA Championship che l'Open al suo debutto in un torneo.

Nonostante abbia giocato a golf fin da un'età relativamente giovane, Morikawa non ha seguito questo sport durante la sua crescita. Di conseguenza, non ha mai guardato ai grandi del gioco come a degli eroi o a dei motivatori, come farebbero molti aspiranti golfisti.

L'eccezione, tuttavia, è Woods.

"Penso che quando si parla di Tiger Woods a qualcuno che non sa nulla di golf, questi sa che rappresenta il golf e lo sport del golf", dice Morikawa a Becky Anderson della CNN.

"Quello che ha fatto per questo gioco, come ha cambiato l'evoluzione non solo dell'aspetto fisico e mentale, ma anche della crescita del gioco nel mondo. È una persona che ammiro.

"È incredibile avere un'amicizia, conoscerlo, parlare con lui e la cosa più bella è che ha fatto crescere questo gioco come nessun altro ha mai fatto.

"Sono pochi gli atleti al mondo che mi vengono in mente, e a cui tutti possono pensare, che hanno fatto questo per il loro sport. Quindi, ovviamente, è una persona a cui guarderò con ammirazione".

C'è un'interazione in particolare del loro rapporto che spicca per Morikawa.

Durante il Farmers Insurance Open 2020 - la prima volta che Morikawa è stato abbinato a Woods sul PGA Tour - Woods ha inchiodato un drive al centro del fairway, poi si è rivolto a Morikawa e ha fatto una battuta.

"Mi sono detto: 'Che succede? È strano", ricorda Morikawa. Sta cercando di battermi, lo so, e anch'io sto cercando di batterlo". Ma questo lo rendeva ancora più rilassante e si poteva vedere il suo lato umano".

"Credo di aver capito che non siamo solo golfisti, e credo che tutti abbiano questa percezione, che tutto ciò che facciamo è il golf 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma c'è molto di più dietro gli strati di ogni singola persona qui fuori, ed è stato bello conoscere queste persone come veri esseri umani".

L'accoppiamento in quel torneo è stato un momento significativo per entrambi i giocatori - e che avrà fatto sentire molti spettatori piuttosto vecchi - poiché Morikawa è diventato il primo giocatore nato dopo che Woods è diventato professionista nel 1996 a essere accoppiato con il 14 volte vincitore di major in un evento del PGA Tour.

Se Morikawa avesse giocato all'epoca, forse la loro amicizia non si sarebbe sviluppata.

"È molto diverso, perché si sentono queste storie quando lui diventava professionista molto presto, quando io ero molto giovane, e lui non parlava con nessuno", dice. Era molto concentrato, molto concentrato".

"Ovviamente è cresciuto molto. È in una fase diversa della sua vita. Ha un paio di figli. Per fortuna è molto più rilassato".

LEGGI: Dopo la vittoria di un major che gli ha cambiato la vita, Collin Morikawa dice che la fama non lo cambierà.

Non chiamatela "svolta

Oltre alla vittoria del PGA Championship nel 2020 e dell'Open l'anno successivo, Morikawa ha coronato un 2021 straordinario vincendo il DP World Tour Championship dell'European Tour, che chiude la stagione, ed è diventato il primo americano nella storia a vincere la Race to Dubai.

Il successo prolungato di Morikawa nel 2021 - che ha incluso anche un record di vittorie nella Ryder Cup del Team USA - ha dimostrato che il 2020 non è stato un caso, ma il ventiquattrenne non vuole definire il 2021 il suo anno di "svolta".

"Mi piace che tu lo definisca un anno di svolta, perché io non lo vedo in questo modo", spiega. "Sono sicuro che molti lo fanno e non fraintendetemi, l'anno che ho avuto nel 2021 è stato fantastico - un WGC, un major, la Race to Dubai, un DP World Tour Championship - ma io lo vedo come un anno in cui ci sono tanti punti da migliorare, tanti punti in cui migliorare.

"E questo è il modo in cui continuo a migliorare: penso di avere così tanto spazio di crescita che sono pronto a fare di più. Non si tratta di dire: 'Come faccio a superare l'anno scorso? Come faccio a fare questo? Come faccio a fare questo?". È solo: "Voglio vincere di più. Voglio competere di più". E quando non ci riesco, devo capire perché".

Anche se manca ancora un po' di tempo, Morikawa ha già iniziato a pensare alla difesa del suo titolo Open a luglio.

L'anno scorso il nativo di Los Angeles ha offerto un'ottima prestazione in difesa del suo titolo nel PGA Championship, classificandosi all'ottavo posto, ma ha già in mente di superare questo risultato sul prestigioso campo di St. Andrews, soprannominato "la casa del golf".

"Ogni volta che difendi un torneo, è speciale perché ovviamente hai vinto quel torneo l'anno precedente", dice. "Ma quando si tratta dell'Open Championship, è ancora più speciale. È un major... quando è il 150°, come si fa a superarlo?

"E poi a St. Andrews, la casa del golf, si sono dovute allineare molte cose per arrivare lì come campione in carica.

"Ma non voglio solo presentarmi come campione uscente e farmi conoscere per questo. Voglio presentarmi come un concorrente. Voglio vincere e, si spera, difendere di nuovo. Quindi questo è l'obiettivo numero uno, ovviamente presentarsi e vincere di nuovo".

Se il 2021 di Morikawa è un dato di fatto, sembra improbabile che smetta di vincere presto.

