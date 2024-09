- Collettivo degli inquilini: sempre più persone vengono lasciate andare a causa delle loro esigenze personali

Sul mercato degli affitti di Amburgo, c'è stato un aumento dei casi di inquilini sfrattati dai proprietari che affermano di aver bisogno dell'appartamento per sé stessi, secondo l'Unione degli Inquilini. "Lo sfrratto per 'necessità personale' viene utilizzato come mezzo per svuotare proprietà che vengono poi vendute o affittate a prezzi più alti, e in situazioni in cui gli inquilini esercitano i loro diritti e diventano fastidiosi", ha dichiarato Marielle Eifler, vicepresidentessa dell'Unione degli Inquilini di Amburgo, all'agenzia di stampa tedesca.

Non ci sono cifre precise per l'Unione. "Possiamo solo basarci sulle statistiche fornite dall'assicurazione legale dell'Unione degli Inquilini tedeschi, che mostra circa 100 casi negli ultimi tre anni in cui è stata necessaria l'assicurazione legale", ha detto Eifler. L'Unione degli Inquilini stima che almeno il doppio di questi casi è ancora in corso nei tribunali di Amburgo, senza l'intervento dell'assicurazione legale dell'Unione degli Inquilini tedeschi.

Motivo sospetto: Speculazione immobiliare

L'Unione degli Inquilini ipotizza i seguenti fattori: "Amburgo ha già un mercato degli affitti molto congestionato, tassi di vacanza storicamente bassi, minima rotazione degli immobili con le conseguenze caratteristiche (effetto di blocco) e un aumento degli sfratti. Probabilmente, i proprietari stanno liberando gli immobili per affittarli nuovamente sul mercato al prezzo più alto possibile", ha detto Eifler.

L'Unione degli Inquilini consiglia l'azione legale solo quando necessario. L'assicurazione legale dell'Unione degli Inquilini tedeschi riferisce numerosi casi che si sono risolti sfavorevolmente per gli inquilini a causa della difficoltà nel verificare in tribunale la pretesa del proprietario di 'necessità personale'. "È sempre saggio consultare un consulente legale prima di intraprendere azioni legali e cercare una soluzione pacifica con il proprietario, evitando una causa in tribunale", suggerisce l'esperto.

La scarsità di alloggi ad Amburgo potrebbe peggiorare il problema, poiché i proprietari cercano di trarre profitto dalla forte domanda sfrattando gli inquilini sotto la scusa della 'necessità personale' per vendere o affittare la proprietà a un prezzo più alto. Questa situazione di motivo sospetto: Speculazione immobiliare, ha portato a stima di circa 100 casi di sfratti verificati negli ultimi tre anni, con l'Unione degli Inquilini che stima che il doppio di questi casi rimane ancora in corso nei tribunali di Amburgo.

Leggi anche: