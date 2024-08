- Collettivo agricolo: nel 2024 i raccolti mostreranno un calo significativo

La stagione delle piogge incessanti ha causato una raccolta deludente di grano in Germania. La Unione dei Contadini Tedeschi prevede un raccolto di circa 39,3 milioni di tonnellate, in calo rispetto ai 42 milioni dello scorso anno. Rukwied, a capo dell'Unione, ha definito questa situazione una "cruda realtà". Le colture e, in alcune zone, la loro qualità, hanno subito a causa delle continue e spesso intense precipitazioni.

Rukwied ha definito il raccolto di quest'anno un "colpo di grazia" che ha portato a una delusione generale. Ha sottolineato il periodo prolungato di umidità eccessiva dall'autunno all'inizio dell'estate, nonché la mancanza di sole. Inoltre, le piogge frequenti durante il periodo del raccolto hanno rallentato le mietitrebbiatrici. Ancora una volta, il raccolto insoddisfacente del grano è un promemoria crudo degli effetti del cambiamento climatico. L'Unione ha invitato i politici a eliminare "regolamentazioni irragionevoli e impractiche" per il settore, come quelle relative ai pesticidi.

Rukwied ha espresso preoccupazione per un "drastico calo dei prezzi", in particolare sul mercato del grano. Quando si abbinano a costi operativi elevati, come l'energia, diventare profitto dall'agricoltura del grano in Germania sta diventando sempre più difficile.

