College Football Playoffs: Le avversità hanno fatto emergere il meglio della "squadra d'America", dice l'allenatore dei Wolverines Jim Harbaugh

Michigan, Washington, Texas e Alabama sono le quattro squadre rimaste in piedi per partecipare alle partite di Capodanno dopo che Florida State è stata esclusa dalle prime quattro.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle semifinali:

Come guardare

Il numero 1 dei Michigan Wolverines (13-0) affronterà il numero 4 degli Alabama Crimson Tide (12-1) al Rose Bowl di Pasadena, California, alle ore 17:00 ET.

Il n. 2 Washington Huskies (13-0) affronterà il n. 3 Texas Longhorns (12-1) allo Sugar Bowl al Caesars Superdome di New Orleans alle 20:45 ET.

Entrambe le partite saranno trasmesse su ESPN.

Michigan contro Alabama

La squadra d'America

È la terza stagione consecutiva che i Wolverines accedono ai College Football Playoff, ma negli ultimi due anni Michigan non è riuscita a superare la fase delle semifinali.

Quest'anno, Michigan arriva alla partita come favorita per il titolo nazionale. Ma fuori dal campo, Michigan ha vissuto una stagione piena di polemiche.

All'inizio della stagione, l'allenatore Jim Harbaugh è stato sospeso per le prime tre partite della squadra, una sanzione autoimposta dal dipartimento atletico di Michigan a causa di violazioni del reclutamento NCAA. L'NCAA, che ha un'indagine aperta sulla questione, potrebbe decidere di aggiungere ulteriori sanzioni in questo caso.

In ottobre l'NCAA ha aperto una seconda indagine sui Wolverines per presunto furto di firme, che ha portato alla sospensione e alle successive dimissioni dell'analista di football di Michigan Connor Stalions, mentre l'allenatore dei linebacker Chris Partidge è stato licenziato.

Harbaugh ha negato di essere a conoscenza di qualsiasi schema per rubare le insegne di altre squadre, ma ha accettato una sospensione di tre partite, portando a sei il totale delle sue partite lontano dalla linea di gioco di Michigan.

Entrambe le indagini della NCAA su Michigan sono in corso.

Harbaugh ha dichiarato di ritenere che le avversità abbiano fatto emergere il meglio dei Wolverines.

"L'emozione della squadra. La perseveranza. La solidità di questi ragazzi. Sì, guardando questo dovrei dire che è la 'squadra d'America'. L'America ama le squadre che battono le probabilità e le avversità", ha detto Harbaugh della sua squadra a novembre.

"Supera ciò che pensano i detrattori, i critici e i cosiddetti esperti. È il tipo di squadra che preferisco".

Michigan è stata guidata per tutta la stagione dal quarterback J.J. McCarthy, che probabilmente si rivelerà fondamentale nella semifinale contro Alabama. Il quarterback è considerato una potenziale prima scelta al draft NFL del 2024 e le azioni di McCarthy potrebbero aumentare se riuscisse a guidare Michigan verso il campionato nazionale.

Anche il running back Blake Corum è stato fondamentale per lo stato di forma dei Wolverines in questa stagione ed è stato nominato giocatore offensivo dell'anno e giocatore di ritorno dell'anno della squadra. Il running back ha corso per oltre 1.000 yard in questa stagione, ripetendo l'impressionante impresa della scorsa stagione.

Battere tutti i pronostici

I Crimson Tide arrivano alle semifinali con un record di 12-1, con l'unica sconfitta subita contro la collega Texas all'inizio della stagione.

Alabama vanta un attacco equilibrato con diversi giocatori che contribuiscono a far progredire la squadra, ma la stella dello spettacolo è la trasformazione del quarterback Jalen Milroe. Milroe ha avuto un inizio di stagione difficile, lanciando due intercetti nella sconfitta di Alabama contro Texas ed è stato messo in panchina contro South Florida nella terza settimana.

Dopo che i Crimson Tide sono sopravvissuti a questa sconfitta, l'allenatore Nick Saban ha reinserito Milroe come titolare, e da allora la sua traiettoria è stata in ascesa. In questa stagione ha lanciato per 2.718 yard, ma ha anche corso per ben 468 yard, dimostrando la sua abilità sia con le braccia che con le gambe.

"Quando mi guardi, non pensi che io giochi come quarterback", ha detto Milroe ai giornalisti. "Si pensa che io giochi da defensive back, tight end. Non si pensa che io giochi da quarterback".

"Crescendo, quando andavo al campo, mi etichettavano come ricevitore o mi vedevano come se non giocassi nella posizione di quarterback", ha aggiunto. "Ho sconfitto tutte le previsioni giocando da quarterback, ed è una cosa che cerco di fare il più possibile".

Nessun allenatore di college football ha più titoli nazionali di Saban, che ne ha sette. Milroe potrebbe aiutarlo a raggiungere gli otto.

Washington contro il Texas

Saremo bravi

Come Michigan, i Washington Huskies arrivano alle semifinali con un record di 13-0 e gran parte del loro successo può essere attribuito al quarterback Michael Penix Jr.

Penix, finalista per l'Heisman Trophy, ha lanciato per 4.218 yard e 33 touchdown. Le sue azioni al draft sono aumentate grazie alle sue buone prestazioni e potrebbero continuare ad aumentare se dovesse essere protagonista nei playoff.

Anche Penix sembra fiducioso in vista dello Sugar Bowl.

"Non mentirò, la loro linea di difesa è buona. Ma allo stesso tempo, non hanno mai giocato con la nostra linea mediana", ha detto Penix ai giornalisti in vista dell'incontro con i Longhorns, secondo Brett McMurphy. "Giocano una buona palla, ma non direi che stiamo giocando contro la D-line dei 49ers o degli Eagles, quindi saremo bravi".

Oltre a Penix, il running back Dillon Johnson è fondamentale per far girare l'attacco degli Huskies. Johnson ha corso per 1.113 yard durante la stagione regolare e sostiene di essere tornato in piena forma prima dello Sugar Bowl.

"È la prima volta che sono riuscito a rimettermi in sesto, ed è stata una benedizione perché il periodo di riposo è arrivato al momento perfetto", ha dichiarato Johnson ai giornalisti, secondo quanto riportato da ESPN, dopo il mese di riposo per l'infortunio al piede.

Penix e Johnson dovranno lavorare in tandem per liberarsi a vicenda contro la difesa dei Longhorns.

Nessuno lo vuole di più

I Texas Longhorns arrivano a New Orleans forti di un record di 12-1 e cercheranno di superare Washington dopo aver perso contro gli Huskies nell'Alamo Bowl dello scorso anno.

Ma i Longhorns sperano che con il loro attacco al top della forma, saranno in grado di superare gli Huskies questa volta.

Il quarterback Quinn Ewers ha vissuto un'annata produttiva e dispone di un nucleo di ricezione veloce, che cercherà di convertire i suoi tiri in profondità contro la difesa di Washington.

Il difensore Jaylan Ford ritiene che la sua squadra sappia esattamente cosa fare in vista della semifinale.

"La mentalità della squadra è piuttosto buona in questo momento. Penso che per la maggior parte tutti abbiano capito qual è il loro ruolo e qual è il loro compito per la squadra", ha detto Ford in vista della partita, secondo Sports Illustrated Fan Nation.

Tutti sanno cosa dobbiamo fare per andare a vincere, quindi credo che ora si tratti solo di ripulire gli errori che abbiamo commesso da quando abbiamo iniziato la preparazione".

"Siamo consapevoli di ciò che vogliamo veramente ottenere, ovvero un campionato nazionale, e ora che abbiamo la possibilità di competere per ottenerlo credo che nessuno lo voglia più dei ragazzi di questa squadra".

Wayne Sterling e David Close della CNN hanno contribuito al servizio.

