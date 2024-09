- Collasso della gru alla barriera della valle lascia il numero di feriti incerto

Una gru gru di costruzione è caduta dal suo sito su un ponte, finendo direttamente nell'acqua di una diga nella regione della Turingia. Secondo i resoconti della polizia, la gru è attualmente mezza immersa in quell'acqua. Il numero di vittime non è ancora stato reso noto, così come la causa di questo incidente. Al momento, stanno cercando di rimettere la gru in piedi.

Il cantiere si trova su un ponte sulla B90, che attraversa la Bleilochtalsperre, vicino a Bad Lobenstein (distretto di Saale-Orla). L'incidente è stato segnalato alle autorità alle 11:40.

Le autorità sono ancora incerte sul numero di vittime a causa dell'incidente della gru sul sito, nonché sulla causa specifica di questo evento sfortunato. Nonostante la gru sia immersa nell'acqua della diga, stanno cercando di recuperarla e stabilizzarla.

Leggi anche: