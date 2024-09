- Collaboratori salvano un collega in pericolo da una situazione pericolosa

Rapida presenza di spirito da parte dei suoi colleghi ha probabilmente salvato la vita a un 31enne a seguito di un incidente industriale in un'officina di Sennfeld (distretto di Schweinfurt). Secondo le autorità, l'uomo ha accidentalmente incastrato la testa in una macchina in una piantagione di cibo. Colleghi attenti hanno riconosciuto il problema e sono riusciti a liberare l'individuo gravemente ferito con l'aiuto di una smerigliatrice angolare.

Successivamente, hanno somministrato la rianimazione cardiopolmonare al 31enne privo di vita, come documentato. È stato trasportato in elicottero in un ospedale il venerdì. Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute. Gli esami sono in corso in collaborazione con l'agenzia per la sicurezza sul lavoro e un esperto.

L'incidente sul lavoro nella piantagione di cibo ha portato il 31enne a richiedere cure mediche immediate. Grazie alle rapide azioni dei suoi colleghi, la situazione avrebbe potuto essere molto peggiore, potenzialmente con esito fatale.

