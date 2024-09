Colin torna come antagonista di Batman, ancora una volta

Nel film "The Batman" con Robert Pattinson, Colin Farrell ha interpretato un ruolo secondario come il personaggio. Tuttavia, nell'ottava serie "The Penguin", Farrell si fa avanti come protagonista, interpretando Oswald "Oz" Cobb. La miniserie si concentra di più sullo sviluppo del personaggio rispetto all'azione tipica dei fumetti.

Oswald Cobblepot, noto come "The Penguin", è stato portato in vita da diversi attori nel corso degli anni. Questo personaggio è apparso come un personaggio secondario in "The Batman", interpretato da Farrell. Ora, coloro che vogliono vedere di più del talento di Farrell come attore saranno soddisfatti, poiché la miniserie HBO "The Penguin" basata su questo famoso villain di Batman è ora disponibile per lo streaming.

"The Penguin" può essere visto su Sky Atlantic e WOW, continuando l'atmosfera cupa di "The Batman" e approfondendo il mondo criminale di Gotham City. Come storia di un personaggio intelligente che utilizza le sue debolezze a suo vantaggio, "The Penguin" si allontana dall'universo tipico dei supereroi e si avvicina allo stile di narrazione di classici show sulla malavita come "The Sopranos" o "Boardwalk Empire".

Per una recensione approfondita di "The Penguin", ascoltate Ronny Rüsch e Axel Max nell'ultimo episodio del podcast ntv "Oscars & Himbeeren". Essi coprono anche la serie Marvel "Agatha All Along", il thriller d'azione "The Beekeeper" con Jason Statham e la serie true crime "Monster: The Story of Lyle and Erik Menendez".

La passione di Farrell per il personaggio di The Penguin è evidente nella sua interpretazione, portando una nuova profondità e fascino al ruolo nella miniserie HBO. Nella serie, egli passa con disinvoltura dal ruolo secondario in "The Batman" a quello principale, dimostrando la sua versatilità come attore.

