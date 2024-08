Colin Kaepernick non sarà nei Los Angeles Chargers quest'anno, dice l'allenatore Jim Harbaugh

"Adoro Colin," ha detto Harbaugh ai reporter giovedì. "Ma non sarà nel mio staff di allenatori quest'anno e non sarà nemmeno nella rosa."

Questo arriva dopo che è emerso in precedenza che Harbaugh era aperto alla possibilità che Kaepernick unisse la squadra in un ruolo di allenatore un giorno.

"Se quella fosse mai stata la strada da intraprendere, penso che sarebbe stato fantastico," ha detto Harbaugh a USA TODAY dopo una sessione di allenamento del campo di allenamento la scorsa settimana. "Sarebbe stato un allenatore fantastico, se avesse scelto quella strada."

Harbaugh ha detto di aver contattato il suo ex quarterback all'inizio dell'anno, ma che non era ancora uscito nulla dalla conversazione.

Giovedì, Harbaugh ha detto che il suo interesse a far parte dello staff di allenatori di Kaepernick è simile all'opportunità che gli è stata offerta da Al Davis, ex proprietario dei Raiders.

"Al Davis ha visto qualcosa in me che lo ha fatto pensare che sarei stato un grande allenatore," ha detto Harbaugh. "Vedo quelle qualità in Colin."

Kaepernick, da parte sua, ha recentemente detto a Sky Sports che spera ancora di tornare a giocare nella NFL.

"Stiamo ancora allenando, ancora spingendo," ha detto Kaepernick a Sky Sports News all'inizio di questo mese. "Quindi speriamo - dobbiamo solo far aprire uno di questi proprietari di squadre."

Kaepernick non ha giocato nella NFL dal 2016, dopo aver suscitato controversie sedendosi, poi inginocchiandosi, durante l'inno nazionale prima di diverse partite per protestare contro gli spari della polizia contro gli uomini neri e altre ingiustizie sociali affrontate dalla comunità nera.

Nel marzo 2017, ha optato per il contratto dei 49ers e è diventato un agente libero. Nessuna squadra NFL lo ha firmato. Nel ottobre 2017, ha presentato la sua causa di grievance contro la NFL, sostenendo che le squadre stavano colludendo per negargli un lavoro.

Il quarterback ha risolto una causa di collusione contro la NFL, insieme al suo ex compagno di squadra dei 49ers Eric Reid, nel 2019.

Kaepernick e Harbaugh hanno già avuto successo durante il loro tempo con i 49ers insieme, arrivando al Super Bowl nel 2013 - perdendo per un soffio contro i Baltimore Ravens.

Despite Harbaugh's support for Kaepernick potentially joining his coaching staff, the former 49ers quarterback is currently not involved in any professional sport as a player or coach, having last played in 2016 and not receiving an NFL offer since. However, Kaepernick remains hopeful of returning to the field.

