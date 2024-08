Colin Kaepernick ha la possibilità di tornare alla NFL come allenatore, secondo l'allenatore dei Los Angeles Chargers Jim Harbaugh.

In un'intervista con USA TODAY, l'allenatore dei Los Angeles Chargers Jim Harbaugh ha dichiarato di essere interessato a far entrare Colin Kaepernick nella squadra in qualità di allenatore un giorno.

“Se quella fosse mai stata la strada che avrebbe scelto, credo che sarebbe stato fantastico,” ha detto Harbaugh. “Sarebbe stato un allenatore fantastico, se avesse scelto quella strada.”

Parlando con l'outlet dopo una sessione di allenamento del campo di allenamento la scorsa settimana, Harbaugh ha detto di aver contattato il suo ex quarterback all'inizio dell'anno, ma che non era ancora successo nulla.

“Sta valutando la cosa,” ha aggiunto Harbaugh. “Era fuori dal paese. Ha detto che mi avrebbe richiamato. Non ci siamo più messi in contatto da allora. Era all'inizio, all'inizio dell'anno.”

CNN ha contattato Harbaugh tramite i Chargers per un commento.

Kaepernick non ha giocato nella NFL dal 2016, dopo aver suscitato controversie sedendosi, poi inginocchiandosi, durante l'Inno Nazionale prima di diverse partite per protestare contro gli spari della polizia contro gli uomini neri e altre ingiustizie sociali affrontate dalla comunità nera.

Nel marzo 2017, ha riscattato il suo contratto con i 49ers e è diventato un agente libero. Nessuna squadra NFL lo ha firmato. Nel ottobre 2017, ha presentato la sua causa legale contro la NFL, sostenendo che le squadre stavano cospirando per negargli un lavoro.

Il quarterback ha risolto una causa legale per cospirazione contro la NFL, insieme al suo ex compagno di squadra dei 49ers Eric Reid, nel 2019.

Kaepernick e Harbaugh avevano già avuto successo durante il loro tempo insieme ai 49ers, arrivando al Super Bowl nel 2013 – perdendo per un soffio contro i Baltimore Ravens.

“È uno dei miei giocatori preferiti che abbia mai allenato,” ha aggiunto Harbaugh. “Amo Colin.”

Speri di giocare

Mentre la porta potrebbe essere aperta per Kaepernick per tornare come allenatore, il 36enne ha recentemente dichiarato a Sky Sports di nutrire ancora speranze di giocare di nuovo nella NFL.

“Stiamo ancora allenando, ancora spingendo,” ha detto Kaepernick a Sky Sports News questa settimana. “Quindi speriamo. Dobbiamo solo far aprire uno di questi proprietari di squadre.

“È qualcosa per cui ho allenato per tutta la vita, quindi poter tornare in campo, credo che sarebbe un momento importante, un grande traguardo per me. Credo che potrei portare molto a una squadra e aiutarla a vincere un campionato.”

