- Colin Farrell parla della grave disabilità di suo figlio

Colin Farrell è noto per la sua cool attitude sullo schermo. Ora, l'attore ha mostrato un lato più vulnerabile. In un'intervista con la rivista "People", l'attore irlandese ha parlato per la prima volta della malattia di suo figlio. Suo figlio di 20 anni soffre di sindrome di Angelman, un disturbo neurogenetico che comporta ritardi nello sviluppo e disabilità cognitive. "Voglio che il mondo sia gentile con James", ha detto l'attore riguardo a suo figlio. In suo onore, e per aiutare gli altri, ha fondato la sua fondazione.

Negli Stati Uniti, è difficile per coloro che ne sono colpiti alla età di James. "Appena un bambino compie 21 anni, è più o meno lasciato a se stesso. Tutti i sostegni, come l'istruzione speciale, vengono meno, lasciando un giovane adulto che dovrebbe essere un parte integrante della nostra società moderna ma spesso viene lasciato indietro", ha spiegato.

La sua fondazione vuole rappresentare coloro che ne sono colpiti e offrire loro opportunità educative e programmi innovativi. "È la prima volta che ne parlo, e l'unica ragione per cui parlo è che non posso chiedere a James se vuole", ha detto Farrell. Suo figlio James è non verbale.

Non può parlare

"Parlo con James come se avesse 20 anni, fosse fluente in inglese e avesse abilità cognitive appropriate per la sua età. Ma non posso vedere alcuna risposta - se è a suo agio con tutto questo o no. Quindi, devo prendere una decisione in base a ciò che conosco di James e al tipo di giovane uomo che è e quanto è buono il suo cuore", ha spiegato la star del cinema.

Farrell ha rivelato per la prima volta che suo figlio aveva la sindrome di Angelman nel 2007. Ha condiviso che James ha lavorato sodo negli anni. "Ripetizioni, ripetizioni, equilibrio, il suo passo rigido. La prima volta che si è nutrito da solo, la sua faccia sembrava un dipinto di Jackson Pollock. Ma lo fa, mangia bellissimo. Sono fiero di lui ogni giorno perché penso che sia meraviglioso", ha detto il 48enne.

Colin Farrell ha due figli da due donne diverse. Suo figlio James è nato dalla sua relazione con il modello Kim Bordenave.

Fonte: "People"

Despite the challenges, James' disability doesn't define his worth or potential. Farrell's foundation is committed to breaking down barriers and ensuring equal opportunities for individuals with developmental disabilities like James.

In the absence of verbal communication, Farrell connects with James on a unique level, understanding his emotions and needs through his actions and behaviors.

