Colin Farrell ha scambiato qualche messaggio con Danny DeVito su chi prende il titolo di miglior Pinguino, in riferimento al prossimo rinnovamento del ruolo di Farrell.

Il ruolo è un adattamento moderno del noto villain dei DC Comics, Il Pinguino, un personaggio interpretato da diversi attori nel corso degli anni, con la interpretazione di Danny DeVito in "Batman Returns" di Tim Burton nel 1992 probabilmente la più iconica.

Prima di rituffarsi nel ruolo, Farrell ha rivelato di aver contattato DeVito, suo co-protagonista in "Dumbo" del 2019, anch'esso diretto da Burton. Si sono scambiati alcuni messaggi, principalmente scherzando su chi fosse il miglior Pinguino. (I due hanno una storia di battute.)

"Il Pinguino" offre uno sguardo crudo e brutale nel sottobosco criminale di Gotham City come rappresentato in "The Batman" di Matt Reeves, con il villain immorale di Farrell al centro della scena.

Anche se ha ammesso di aver visto DeVito nei panni del Pinguino e di essere un fan di Burgess Meredith nella serie TV "Batman" degli anni '60, Farrell ha affermato che la sua interpretazione del personaggio è stata influenzata da fonti più serie e meno comiche, come Dustin Hoffman nei panni di Ratso Rizzo in "Midnight Cowboy", Robert De Niro nei panni di Al Capone in "The Untouchables" e James Gandolfini in "The Sopranos".

"Sono tutti lì dentro", ha detto Farrell. "Ho visto 'The Untouchables' due volte, 'Midnight Cowboy' quattro volte. Come attore, qualsiasi cosa tu veda, qualsiasi pezzo di musica tu senta, viene utilizzata in qualche modo in ogni personaggio che interpreti."

La cupezza del personaggio si è rivelata una sfida notevole.

"Alla fine, ero di cattivo umore perché è così oscuro e lui è un personaggio così senza cuore e crudele", ha osservato Farrell. "Ero un po' giù di morale alla fine. Ero felice di aver finito."

E come è uscito da quel stato d'animo dopo le riprese?

"Ho guardato i film della Pixar", ha confessato. "Andavo nella mia stanza d'albergo e mettevo 'Finding Nemo'. Onestamente, dovevo guardare qualcosa di leggero."

"Il Pinguino" va in onda giovedì su Max, che, come CNN, è di proprietà di Warner Bros. Discovery.

