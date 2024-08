Colin Farrell ha lanciato una fondazione in onore di suo figlio, che ha un raro disturbo neurogenetico.

Il figlio ventenne di Farrell, James, ha la sindrome di Angelman, un raro disturbo neurogenetico. Diagnosticato in età infantile, James è non verbale e riceve assistenza a domicilio, secondo Farrell, che per la prima volta ha parlato a fondo della condizione del figlio in un'intervista con People magazine.

“Voglio che il mondo sia gentile con James”, ha detto l'attore a People magazine. “Voglio che il mondo lo tratti con gentilezza e rispetto”.

L'attore di "Sugar" ha fondato la Colin Farrell Foundation per fornire supporto alle famiglie che hanno figli adulti con disabilità intellettive, in particolare man mano che questi individui escono dai sistemi di supporto per coloro che hanno bisogni speciali.

“Una volta che tuo figlio compie 21 anni, è più o meno lasciato a se stesso”, ha detto Farrell. “Tutte le tutele che sono state messe in atto, le classi speciali, tutto questo scompare, quindi ti ritrovi con un giovane adulto che dovrebbe essere un parte integrante della nostra società moderna e più spesso che no è lasciato indietro”.

Farrell condivide suo figlio con la sua ex, la modella Kim Bordenave.

La nuova fondazione mira ad aiutare altre famiglie come la loro attraverso l'educazione, la promozione e programmi innovativi. È un territorio nuovo per l'attore che è noto per tenere la sua vita privata privata, ma la considera un'impresa degna.

Ha detto che se suo figlio potesse comunicare verbalmente riguardo al loro nuovo sforzo pubblico, “...direbbe, 'Papà, di cosa stai parlando? Perché mi stai anche chiedendo? È ovvio'”.

“Ecco perché lo stiamo facendo”, ha detto Farrell. “Tutto questo è per James - è tutto in suo onore”.

Farrell ha detto che guardare suo figlio raggiungere traguardi nella sua vita gli ha dato prospettiva e lo ha reso “orgoglioso”.

“Lui lavora più duramente di quanto abbia mai fatto io su me stesso”, ha detto Farrell. “Se non altro, mi regala la capacità di guardare l'essere umano e il corpo umano e la vita come un miracolo perché vedo quanto lotta con cose che io non avrei mai dato un secondo pensiero - che molti di noi prendono per scontate”.

Farrell ha detto che spera un giorno di aprire un campo estivo attraverso la sua fondazione. Sa che è stato un privilegio fornire cure di qualità per suo figlio e vuole lo stesso per altre famiglie in situazioni simili.

“James ha una bella vita. È un ragazzo felice, grazie a Dio”, ha detto.

L'attore ha espresso il desiderio che James, suo figlio con bisogni speciali, sia trattato con gentilezza e rispetto in tutti gli aspetti della sua vita, compresi i settori dell'intrattenimento. Attraverso la Colin Farrell Foundation, Farrell mira a fornire supporto e opportunità per le famiglie con figli adulti con disabilità intellettive, migliorando le loro esperienze di intrattenimento.

Leggi anche: