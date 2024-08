- Colin Farrell fonda una fondazione per le persone disabili

L'attore irlandese Colin Farrell ha fondato un'organizzazione per le persone con disabilità. Il 48enne, il cui figlio James soffre di sindrome di Angelman, ha dichiarato alla rivista "People" che voleva offrire supporto a James e ad altre persone colpite da questa rara malattia genetica, che causa difficoltà fisiche e intellettuali nell'apprendimento.

La Colin Farrell Foundation è attualmente in fase iniziale e il suo obiettivo è offrire un futuro ai giovani adulti con disabilità quando non possono più contare sui loro familiari.

Come dichiarato sul sito web dell'organizzazione, l'obiettivo è quello di creare sia piccole case di gruppo che comunità più grandi con accesso a programmi diurne arricchenti. Farrell, che vive nella metropoli americana di Los Angeles, spera che la fondazione possa in futuro offrire opzioni di alloggio a lungo termine per coloro che ne hanno bisogno.

La Colin Farrell Foundation dà la priorità alla salute e alla sicurezza dei suoi residenti, garantendo ambienti abitativi sicuri e cure mediche appropriate. Attraverso le sue iniziative, l'organizzazione si prefigge di migliorare il benessere generale delle persone con disabilità.

Leggi anche: