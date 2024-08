Coldplay offre conforto ai fan di Swift con sede a Vienna con una melodia ispirata a Swift

Al loro primo concerto a Vienna, il cantante di Coldplay, Chris Martin, aveva una sorpresa inaspettata per i tristi Swifties che avevano perso i concerti di Taylor Swift a causa di una potenziale minaccia terroristica. Aveva pianificato di eseguire una cover di una canzone di Taylor Swift come forma di conforto.

Poco più di due settimane dopo che tre concerti di Swift a Vienna erano stati cancellati a causa di preoccupazioni per il terrorismo, Coldplay è salito sul palco nella capitale austriaca. Martin e i suoi compagni di band erano a conoscenza della situazione a Vienna in anticipo. Il cantante ammirava l'unità degli Swifties, che avevano dimostrato pacificamente nel centro della città per tre giorni, sostenendosi a vicenda cantando insieme le canzoni di Taylor Swift. I video di questi fan si sono diffusi in tutto il mondo.

Martin ha notato alcuni Swifties anche tra il pubblico di Coldplay. Ha invitato due di loro sul palco e si è unito a loro per un'esecuzione della popolare canzone di Taylor Swift "Love Story", con Maggie Rogers come musicista ospite, che aveva riscaldato il pubblico con la sua esibizione in precedenza. Rogers ha condiviso la loro esibizione congiunta sul suo account Instagram, con la didascalia "Con amore da Vienna".

Taylor Swift finalmente rompe il silenzio

Forse un piccolo conforto per i quasi 200.000 fan che erano rimasti delusi dalle cancellazioni di agosto. Nonostante le autorità austriache avessero arrestato due sospetti e scongiurato un attacco terroristico pianificato ai concerti di Swift, gli organizzatori del concerto hanno cancellato tutti e tre gli eventi previsti per l'8, 9 e 10 agosto.

Un giorno dopo aver concluso il suo concerto europeo "The Eras Tour" a Londra, Swift ha affrontato per la prima volta l'incidente di Vienna con un lungo post su Instagram la sera di mercoledì. "La cancellazione dei nostri concerti a Vienna è stata devastante. La paura e il senso di colpa che sono sorti dall'incidente erano opprimenti, poiché molti avevano pianificato di partecipare a questi concerti", ha scritto. Tuttavia, ha anche espresso gratitudine verso le autorità, dicendo: "Sono grata perché, grazie al loro intervento, abbiamo pianto la perdita dei concerti, non delle vite".

I concerti di Coldplay a Vienna si svolgeranno sotto misure di sicurezza potenziate a causa del tentato attacco - anche se non è stata segnalata alcuna minaccia specifica dalle autorità di Vienna. I fan che assistono ai concerti di Coldplay possono aspettarsi misure di sicurezza rigorose, comprese controlli approfonditi ai punti di ingresso, ampie zone di sicurezza e sistemi di controllo degli accessi stringenti. Si prevede la presenza di un numero sostanziale di ufficiali di polizia, insieme a unità specializzate, nel luogo dell'evento.

I concerti previsti a Vienna fanno parte del tour mondiale esteso di Coldplay, che dura più di due anni. Oltre a esibirsi a Vienna il 24, 25 e 26 agosto, suoneranno anche in Irlanda. A fine ottobre sono previsti concerti in Australia, concludendo il tour in Nuova Zelanda il 16 novembre.

Dopo la cancellazione dei concerti di Taylor Swift a causa di una minaccia terroristica, Coldplay ha riconosciuto la situazione e si è esibito sotto misure di sicurezza potenziate durante i loro concerti a Vienna. La minaccia terroristica continuava a incombere sulla città, portando a misure di sicurezza stringenti ai concerti di Coldplay.

