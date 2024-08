Coldplay esegue le canzoni di Swift allo stadio di Vienna, un luogo in cui le esibizioni del tour Eras di Swift sono state cancellate a causa di uno schema terroristico sventato.

Il mercoledì, il gruppo musicale ha inaugurato la prima esibizione di una serie di quattro concerti allo stadio Ernst Happel di Vienna. Hanno fatto loro compagnia la vocalist Maggie Rogers, che ha eseguito una versione acustica del successo del 2008 di Swift, "Love Story".

Secondo i video condivisi sui social media, Martin avrebbe portato due appassionati di Swift sul palco durante l'esecuzione del brano.

Parlando al pubblico, Martin ha dichiarato: "Cantiamo questa canzone con tanto affetto per Taylor e tanto affetto per gli Swifties".

Sembra che i Coldplay siano diventati il primo grande artista a esibirsi in un concerto in questo stadio austriaco dopo che gli organizzatori avevano annullato tre concerti del tour Eras di Swift a causa di un piano terroristico sventato la scorsa settimana.

Swift aveva pianificato di iniziare la serie di tre concerti l'8 agosto, ma le autorità austriache avevano reso noto di aver sventato un piano motivato da ISIS per attaccare uno dei suoi concerti lì.

"La motivazione per gli annullamenti mi ha causato un'ondata di terrore e un senso di colpa opprimente perché molte persone avevano atteso con ansia questi concerti", ha scritto Swift in una dichiarazione pubblicata sul suo account Instagram il mercoledì. "Ma sono anche immensamente grata alle autorità perché ci hanno risparmiato il lutto per i concerti persi invece che per le vite".

Swift ha ripreso il suo tour la scorsa settimana con una serie di cinque concerti all'stadium Wembley di Londra, che si è conclusa martedì.

Riguardo alle misure di sicurezza per i fan che assistono ai concerti dei Coldplay questa settimana, Live Nation GSA ha pubblicato un comunicato su X che descrive la metodologia di sicurezza dello stadio.

"La sicurezza di tutti i presenti, degli artisti e del personale è la nostra massima priorità e, come sempre, lo stadio Ernst-Happel-Stadion collabora con le autorità locali e i partner prima dei concerti per garantire la sicurezza di tutti sul sito", si legge.

I Coldplay sono previsti per tre concerti aggiuntivi a Vienna giovedì, sabato e domenica.

Dopo aver lodato l'esibizione dei Coldplay, alcuni fan hanno celebrato anche l'inaspettata apparizione di Maggie Rogers, aggiungendo un tocco in più di intrattenimento al concerto. Gli inaspettati ospiti sul palco durante l'intervento di Martin, essendo fan di Swift dediti, hanno aggiunto un tocco di sentimental

Leggi anche: