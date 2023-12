Coco Gauff trionfa in un quarto di finale tutto americano all'Open di Francia e raggiunge la prima semifinale di singolare del Grande Slam

Ora la diciottenne disputerà la sua prima semifinale di singolare del Grande Slam dopo la vittoria per 7-5 6-2 contro la connazionale Sloane Stephens in un quarto di finale tutto americano agli Open di Francia.

Lo straordinario talento della Gauff è stato evidente da quando, tre anni fa, è diventata la più giovane giocatrice della storia a raggiungere il main draw di Wimbledon, sconfiggendo Venus Williams e raggiungendo il quarto turno.

Negli anni successivi, ha affrontato la pressione derivante da quell'impresa.

"Ovviamente credo in me stessa", ha dichiarato nell'intervista post-partita. "Anche l'anno scorso, credo di essermi concentrata troppo sul tentativo di essere all'altezza delle aspettative degli altri nei miei confronti. Mi godo la vita e basta.

"Non importa quanto sia buona o cattiva la mia carriera, penso di essere una grande persona, e questo è un messaggio per tutti i giovani giocatori. I risultati, il lavoro o i soldi guadagnati non ti definiscono come persona. Finché ami te stesso, a chi importa cosa pensano gli altri?".

L'atletismo e la potenza che hanno reso la Gauff una minaccia sono stati messi in mostra ancora una volta, continuando il suo perfetto inizio degli Open di Francia di quest'anno, durante il quale non ha ancora perso un set.

Giovedì affronterà la n. 59 del mondo Martina Trevisan per un posto in finale.

Fin dall'inizio della partita di martedì, la Gauff ha attaccato costantemente dalla linea di fondo e ha strappato il servizio alla connazionale alla prima occasione.

La Stephens ha impiegato quattro game per entrare nel tabellone, ma lo ha fatto in grande stile, manovrando la Gauff fuori dal lato sinistro del campo e capitalizzando lo spazio aperto con una volée di rovescio vincente.

La Stephens ha iniziato a stabilizzarsi e, sebbene la Gauff abbia continuato a condurre grazie al break iniziale, sono apparsi dei guizzi del talento che aveva spinto la 29enne al titolo degli US Open e al numero 3 del mondo. 3. Un colpo di passante disinvolto e un vincente di dritto incrociato sparato con un angolo impossibile hanno sigillato i suoi game di servizio.

Trascinata da questo slancio, la Stephens ha strappato il servizio alla giovane americana e ha consolidato il break per raggiungere il 5-5.

Tre colpi sbagliati nell'ultimo game di servizio del set, però, hanno vanificato la rimonta della Stephens e la Gauff ha conquistato il primo set per 7-5.

Due break di servizio si sono annullati all'inizio del secondo set, prima che la Gauff tenesse il servizio e interrompesse ancora una volta la Stephens per portarsi a un passo dalla semifinale.

Con l'aumentare della tensione, gli errori si sono insinuati nel gioco di Gauff che, ostacolata da una serie di doppi falli, ha lottato per vincere il suo game di servizio, salvando tre palle break per portarsi in vantaggio 4-1 dopo che una volée sbagliata di Stephens aveva allentato la pressione.

Una volta che la Gauff ha vinto questo gioco, il risultato sembrava inevitabile. Tuttavia, la tendenza al doppio fallo è tornata a tormentare la diciottenne mentre serviva per la vittoria ed è stata costretta ad attendere più a lungo la conferma del risultato.

Il doppio fallo si è però rivelato contagioso ed è stato indicativo dell'inconsistenza della Stephens durante la partita, poiché una serie di errori non forzati ha permesso alla Gauff di ottenere la vittoria con relativa facilità.

Dopo aver raggiunto i quarti di finale degli Open di Francia dello scorso anno, dove è stata battuta dalla campionessa finale Barbora Krejčíková, il torneo di quest'anno rappresenta per la Gauff la migliore prestazione in un grande slam.

Fonte: edition.cnn.com