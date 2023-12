Coco Gauff subisce una sconfitta a Wimbledon contro la connazionale statunitense Amanda Anisimova

Le due americane si sono affrontate sul Centre Court in un match di alta qualità, ma è stata la Anisimova ad avere la meglio, vincendo per 6-7 (4-7) 6-2 6-1.

"Questo è il giorno più speciale della mia carriera", ha dichiarato la Anisimova dopo la vittoria. "È un enorme privilegio giocare su questo campo con Coco.

"Vincere è così speciale, soprattutto davanti a un pubblico numeroso: siete stati fantastici".

Gauff, 18 anni, ha iniziato meglio delle due e si è portata in vantaggio nel primo set prima che Anisimova cominciasse a sistemarsi - era la prima volta che giocava una partita sul campo principale di Wimbledon.

Alla fine del set, le due sono state separate da un tie-break in cui Gauff è riuscita ad avere la meglio, prima che lo slancio si spostasse rapidamente dall'altra parte.

La prima di servizio di Gauff ha iniziato a deluderla nel secondo set e ha dato alla sua avversaria tutte le opportunità necessarie per forzare un set decisivo.

La Anisimova, 25esima al mondo, non ha perso il controllo e ha continuato a dominare dalla linea di fondo, riducendo al contempo gli errori non forzati.

La ventenne è migliorata con il passare del tempo ed è stata in grado di servire per il match con facilità per passare al turno successivo, dove affronterà Harmony Tan lunedì.

"Sono tante le giocatrici americane che stanno facendo bene e sono orgogliosa del mio Paese e dei risultati ottenuti", ha aggiunto Anisimova.

"È stato davvero emozionante avere uno scontro tutto americano su questo campo, quindi è stato davvero speciale".

Fonte: edition.cnn.com